En Autriche, chaque ville se singularise par son patrimoine touristique, culturel et architectural, ses restaurants, ses lieux magiques et l'accueil de ses habitants.

De Vienne à Salzbourg, en passant par Innsbruck et Graz, les villes autrichiennes sont de véritables trésors pour les amateurs de culture, d’histoire et d’architecture. Chacune des neuf capitales régionales d’Autriche possède une atmosphère unique, façonnée par ses monuments, son architecture, ses places emblématiques et ses habitants. Le riche passé historique du pays a donné naissance à une multitude de sites remarquables, tels que des châteaux, des forteresses et des monastères, qui côtoient aujourd'hui un patrimoine culturel moderne. Que vous soyez passionné d’art, d’histoire ou simplement en quête de découvertes urbaines, chaque ville en Autriche vous invite à explorer un mélange fascinant de tradition et d’innovation.