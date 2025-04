Le plus grand Land d'Autriche, avec pour capitale St. Pölten, s’étend au nord-est, le long du Danube, et offre un riche héritage culturel ainsi qu’une beauté naturelle incomparable. Les influences alpines, pannoniennes et nord-sud européennes se fondent dans un paysage idyllique, mêlant terres agricoles, forêts, vallées fluviales et montagnes. Première région viticole du pays, la Basse-Autriche est parsemée de « Heurige » et de bars à vin accueillants, côtoyant de majestueux châteaux, forteresses et monastères. Une scène culturelle dynamique ajoute une touche moderne à ce cadre historique.