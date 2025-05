D’un bout à l’autre du Burgenland, de nombreux châteaux et forteresses témoignent de la richesse historique et culturelle de la région. Même s’il n’existe pas de chiffre exact, on évoque généralement environ 100 à 120 châteaux différents. Les sites historiques varient entre forteresses bien conservées et ruines romantiques et offrent un large spectre de styles architecturaux et d’époques historiques. Certains des édifices les plus connus sont la forteresse de Forchtenstein, le château de Bernstein, le château de Schlaining, la forteresse de Güssing et le château de Lockenhaus, qui ont tous joué un rôle important dans l’histoire régionale du Burgenland.