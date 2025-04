Voyage vert en train et en bus

Les voyages en train peuvent être vraiment relaxants. A l'inverse, qui ne connaît pas l'épuisement après un long voyage en voiture ? Les vacancières et vacanciers sont de plus en plus enthousiastes à l'idée d'utiliser les transports en commun comme moyen de transport. Après tout, les voyages en train ne sont pas seulement confortables – ils sont aussi moins nocifs pour l'environnement. Renoncer à la voiture pendant un voyage permet de réduire les émissions de CO₂ et d'économiser de l'énergie. En Autriche, de nombreuses régions et de nombreux hôtes répondent par la "mobilité sur place". Grâce à des liaisons de bus bien cadencées, des services d'autopartage, des tickets de transports publics à prix réduit, des vélos de location et des navettes d'hôtel, les visiteurs restent mobiles en toute circonstance !