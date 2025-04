Le Vorarlberg se distingue par sa nature grandiose, nichée entre le lac de Constance et les Alpes, et par son architecture et sa culture modernes.

Le Vorarlberg, Land le plus à l’ouest de l’Autriche, est un havre estival pour les amateurs de nature. Entre montagnes et vallées, la région invite à la détente et à la découverte, dévoilant ses trésors paysagers et culinaires. Le festival de Bregenz, avec ses opéras grandioses sur la scène flottante du lac de Constance, illumine les nuits d’été. Le lac de Constance Le lac de Constance s’étend tel un joyau scintillant, avec les Alpes du Vorarlberg en toile de fond. À Bregenz, ses rives vibrent d’une énergie estivale : voiliers sur l’eau, cyclistes sur les sentiers. Ceux en quête de sérénité apprécieront une promenade au grand air ou un plongeon rafraîchissant, avant de découvrir les trésors culturels de la ville. Dynamique et durable En été, le Vorarlberg est un paradis pour les vacanciers actifs. Les forêts denses, les prairies alpines et les lacs de montagne cristallins vous invitent à découvrir la nature dans toute sa splendeur. L'initiative "Naturvielfalt Vorarlberg" (diversité de la nature dans le Vorarlberg) veille à ce que le tourisme durable et la préservation de l'environnement aillent de pair afin de préserver la beauté de la région. Des produits frais et régionaux Dans le Vorarlberg, les mois d'été apportent également les meilleurs produits régionaux sur votre table. Les alpages baignés de soleil fournissent des ingrédients frais pour les plaisirs culinaires. Les fromages, en particulier ceux des montagnes du Bregenzerwald, sont encore fabriqués de manière traditionnelle dans de nombreuses fromageries d'alpage et témoignent d'une qualité exceptionnelle. Sur la Route des fromages du Bregenzerwald, des fermes et des auberges vous invitent à des découvertes culinaires qui vous feront ressentir le goût unique de la région.