Historical painting: Woman in white ball gown with stars in her hair, holding a fan, pink flowers in background.
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Impératrice Élisabeth
Sur les traces de Sissi

Sissi, l’impératrice d’Autriche, demeure la figure la plus célèbre des Habsbourg. Plus de 125 ans après sa mort, sa légende fascine encore le monde.

Sur les traces de l’impératrice : les lieux préférés de Sissi

En Autriche, Sissi est encore très présente : dans les appartements authentiques de palais et de villas impériales, mais aussi dans les paysages qui ont marqué sa vie. Impératrice en quête de liberté, Élisabeth fuyait les obligations officielles et préférait voyager.

À Vienne, elle passait de la Hofburg au château de Schönbrunn, tandis qu’à Innsbruck et Salzbourg elle séjournait à la Hofburg ou au château de Leopoldskron. Elle retrouvait aussi son intimité au château de Laxenburg ou à la Kaiservilla de Bad Ischl, lieu de sa rencontre avec François-Joseph. Plus tard, son époux fit construire la Hermesvilla pour l’encourager à rester plus longtemps dans la capitale.

Chaque résidence lui rappelait des instants marquants : ses fiançailles fastueuses à Leopoldskron, sa lune de miel et la naissance de deux filles à Laxenburg, ou encore les étés impériaux à Bad Ischl.

Pour les voyageurs d’aujourd’hui, un arrêt au château de Fuschl dans le SalzburgerLand est incontournable : ce décor de conte de fées a servi de lieu de tournage à la célèbre trilogie Sissi avec Romy Schneider et Karlheinz Böhm, qui fit rêver des générations entières.

Chronologie de Sissi
Naissance :24 déc 1837 à Munich, sous le nom d’Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, duchesse en Bavière
Fiançailles :18 août 1853 à Bad Ischl
Mariage :24 avril 1854 à Vienne avec l’empereur François-Joseph Ier
Décès :10 septembre 1898 à Genève

Un voyage à travers l'Autriche de l'impératrice

Sur les traces d'Élisabeth

Le château impérial d'Innsbruck

Pour ressentir le style de Sissi, visitez son appartement préservé : elle y séjourna rarement, mais chaque pièce reflète encore son goût raffiné.

Hofburg Innsbruck

Où Sissi trouvait le repos

Depuis le Kahlenberg, Sissi savourait calme et vue sur Vienne. Aujourd’hui, ce belvédère se rejoint aisément par la Höhenstraße.

Sissi au Kahlenberg

Château de Fuschl

Là où Romy Schneider incarnait Sissi, vous pouvez aujourd’hui séjourner : un décor de cinéma, non pas résidence impériale, mais lieu d’émotions grand écran.

Schloss Fuschl

Église Saint-Augustin

C’est ici qu’Élisabeth et François-Joseph se sont unis. Aujourd’hui, 54 cœurs reposent dans des urnes, symbole d’amour et de mémoire des Habsbourg.

Augustinerkirche

Villa Hermès

Offert par François-Joseph à une impératrice voyageuse, ce lieu devait retenir Élisabeth à Vienne, mais ne fut qu’un rare refuge.

Hermesvilla

Château Leopoldskron

En 1853, la famille célébra ici en privé les fiançailles de Sissi et François-Joseph : un moment intime, loin du protocole officiel.

Schloss Leopoldskron

Château de Laxenburg

À quelques pas de Vienne, Laxenburg fut résidence d’été et lieu de lune de miel de Sissi. Aujourd’hui, son parc paysager invite à de belles promenades.

Schloss Laxenburg
La rencontre qui changea tout

Sissi et François-Joseph Ier

En 1853, la duchesse Ludovika de Bavière présente sa fille aînée Hélène à l’empereur François-Joseph. Mais son regard se posa aussitôt sur la jeune sœur qui l’accompagnait : Élisabeth, 15 ans.

Le coup de foudre fut immédiat. Deux jours plus tard, l’empereur demanda sa main ; huit mois plus tard, le mariage fut célébré à Vienne. À Bad Ischl, le destin d’une adolescente de Possenhofen bascula : elle devint impératrice d’Autriche.

Entre devoir et liberté

Les années de destin au palais impérial

Dès son arrivée à Vienne, la jeune impératrice se sentit étouffée par l’étiquette rigide de la cour. Même la lune de miel à Laxenburg tourna au désastre : François-Joseph travaillait, Élisabeth dépérissait.

Peu à peu, Sissi refusa les attentes imposées. Elle ne voulait ni être une épouse soumise, ni une mère possessive, encore moins une figure de représentation. Son mari tenta de la comprendre, mais la vie à la cour resta une prison dorée. Malheureuse et malade, elle choisit l’évasion : de longs voyages devinrent son véritable souffle de liberté.

L’impératrice en fuite

La soif de voyages d’Élisabeth

L’odyssée de Sissi commença lorsqu’elle quitta précipitamment Vienne pour Corfou. Dès lors, elle vécut en perpétuelle fuite : de station thermale en station balnéaire, ne s’arrêtant jamais plus de quelques semaines. Amoureuse de la mer, elle osa naviguer dans les tempêtes et se fit tatouer une ancre sur l’épaule.

Obsédée par la discipline physique, elle s’imposait un entraînement quotidien exténuant – ses dames de compagnie s’effondraient d’épuisement derrière elle. On la considérait comme la meilleure cavalière de son temps.

Refusant d’être représentée, elle ne laissa après 40 ans aucun nouveau portrait. Toujours voilée ou dissimulée derrière un éventail, Sissi demeura une énigme insaisissable.

Une dernière promenade

La mort tragique d’Élisabeth

Le 10 septembre 1898, à Genève, l’impératrice trouva une fin aussi singulière que sa vie. Un anarchiste la frappa d’un coup de lime acérée en plein cœur, alors qu’elle se promenait au bord du lac.

Ignorant la gravité de la blessure, Sissi crut d’abord avoir été simplement bousculée. Elle s’excusa auprès des passants et rejoignit le bateau où l’attendait sa dame de compagnie.

Ce n’est qu’à bord qu’elle s’effondra. Ses dernières paroles furent : « Que s’est-il donc passé ? ». Quelques minutes plus tard, Élisabeth d’Autriche s’éteignait. Sa robe portait à peine une goutte de sang.

Les bijoux les plus célèbres de Sissi

Sisi fit créer 27 étoiles en diamants et perles par le joaillier Köchert. Certaines furent offertes à ses dames d'honneur, d'autres restèrent dans la famille.

Immortalisée par Winterhalter, la coiffure de Sisi fut reprise par sa petite-fille Élisabeth, qui porta les étoiles à son mariage en 1902.

A.E. Köchert

Les 5 secrets de l'impératrice Élisabeth

Sissi était-elle fumeuse ?

On ignore si Sissi fumait. Souffrant de mauvaises dents et cliente assidue du dentiste, elle cachait son sourire derrière un éventail.

Sissi était tatouée

À 51 ans, elle s'est fait tatouer l'ancre sur l'épaule en Grèce. Une surprise pour l'empereur.

L'impératrice Élisabeth en tant qu'auteure

Sisi aimait la littérature et la poésie et aimait elle-même écrire des poèmes.

Tout est question de taille

Sissi était plus grande que l'empereur François-Joseph : avec ses 172 cm, elle dépassait son époux qui mesurait 168 cm.

C'est la dose qui fait le poison

De temps à autre, l'impératrice s'injectait de la cocaïne, qui était alors utilisée comme médicament. Elle n'était toutefois pas considérée comme toxicomane.

Romy Schneider et la légende de « Sissi »

Le destin d’Élisabeth d’Autriche – mélange de romantisme, de désir d’indépendance, d’excentricité et d’amour tragique pour François-Joseph – a inspiré de nombreux films et comédies musicales.

Dans les années 1950, Romy Schneider accède à la célébrité mondiale grâce à la trilogie Sissi. Ces films, plus romantiques qu’historiques, présentent l’impératrice comme une jeune femme naïve et rebelle, follement éprise de son « Franzl ». Ce rôle devint indissociable de l’actrice, qui tenta pourtant toute sa vie de s’en détacher.

La fascination pour Sissi reste intacte : depuis 2022, Netflix propose une nouvelle série intitulée « L’Impératrice », qui offre une vision moderne et nuancée de cette figure mythique des Habsbourg.

Les fournisseurs de la cour impériale

Sisi poursuivait son idéal de beauté en faisant du sport et en suivant des régimes stricts, ne pesant jamais plus de 47 kg. Elle s'accordait parfois une glace à la violette, une part de gâteau Sacher ou des pastilles à la violette enrobées de chocolat.

Gâteau Sacher

Pastilles à la violette enrobées de chocolat

Violettes confites

FAQ

Élisabeth d'Autriche-Hongrie est née le 24 décembre 1837 à Munich sous le nom d'Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, duchesse de Bavière. Lors d'un séjour à Genève, l'impératrice fut assassinée le 10 septembre 1898 à l'âge de 60 ans par l'anarchiste Luigi Lucheni.

Le 18 août 1853, jour de son 23e anniversaire, l'empereur François-Joseph demanda la main d'Élisabeth, alors âgée de 15 ans, à Bad Ischl.

À l'âge de 16 ans, Sissi épousa l'empereur François-Joseph le 24 avril 1854 dans l'église Saint-Augustin de Vienne.

Le couple impérial eut quatre enfants, trois filles et un fils.

Sissi a notamment vécu dans les appartements impériaux du palais Hofburg de Vienne ainsi qu'au château de Schönbrunn. C'est à Laxenburg, en Basse-Autriche, que l'impératrice Élisabeth a passé sa lune de miel et donné naissance à deux de ses enfants. Sisi aimait passer les mois chauds de l'été loin de la capitale Vienne, dans la villa impériale de Bad Ischl, la résidence d'été traditionnelle de la famille. Sisi ne séjournait au palais impérial d'Innsbruck que lorsqu'elle était en transit vers Merano.

Sissi poursuivait son idéal de beauté personnel à travers le sport et des régimes stricts. Elle n'a jamais pesé plus de 46 ou 47 kilos. Certains jours, elle ne mangeait apparemment pas plus de deux oranges et une portion de glace à la violette ; l'impératrice commandait cette délicieuse glace à la pâtisserie impériale et royale Demel à Vienne, où l'on peut encore la déguster aujourd'hui.

Sissi elle-même a été une fois cliente du Café Sacher, où elle a fait sensation et dégusté une part de la célèbre tarte Sacher. Une facture originale témoigne encore aujourd'hui de cette visite prestigieuse.

Si vous êtes à Bad Ischl, passez au Café Zauner et commandez des pastilles à la violette enrobées de chocolat. L'ancien fournisseur officiel de la cour impériale continue aujourd'hui encore à fabriquer la friandise préférée de Sissi exactement comme à l'époque de l'Empire.

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