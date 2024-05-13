Sissi, l’impératrice d’Autriche, demeure la figure la plus célèbre des Habsbourg. Plus de 125 ans après sa mort, sa légende fascine encore le monde.

Sur les traces de l’impératrice : les lieux préférés de Sissi

En Autriche, Sissi est encore très présente : dans les appartements authentiques de palais et de villas impériales, mais aussi dans les paysages qui ont marqué sa vie. Impératrice en quête de liberté, Élisabeth fuyait les obligations officielles et préférait voyager.

À Vienne, elle passait de la Hofburg au château de Schönbrunn, tandis qu’à Innsbruck et Salzbourg elle séjournait à la Hofburg ou au château de Leopoldskron. Elle retrouvait aussi son intimité au château de Laxenburg ou à la Kaiservilla de Bad Ischl, lieu de sa rencontre avec François-Joseph. Plus tard, son époux fit construire la Hermesvilla pour l’encourager à rester plus longtemps dans la capitale.

Chaque résidence lui rappelait des instants marquants : ses fiançailles fastueuses à Leopoldskron, sa lune de miel et la naissance de deux filles à Laxenburg, ou encore les étés impériaux à Bad Ischl.

Pour les voyageurs d’aujourd’hui, un arrêt au château de Fuschl dans le SalzburgerLand est incontournable : ce décor de conte de fées a servi de lieu de tournage à la célèbre trilogie Sissi avec Romy Schneider et Karlheinz Böhm, qui fit rêver des générations entières.