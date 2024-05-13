Impératrice Élisabeth
Sur les traces de Sissi
Introduction
Sur les traces de l’impératrice : les lieux préférés de Sissi
En Autriche, Sissi est encore très présente : dans les appartements authentiques de palais et de villas impériales, mais aussi dans les paysages qui ont marqué sa vie. Impératrice en quête de liberté, Élisabeth fuyait les obligations officielles et préférait voyager.
À Vienne, elle passait de la Hofburg au château de Schönbrunn, tandis qu’à Innsbruck et Salzbourg elle séjournait à la Hofburg ou au château de Leopoldskron. Elle retrouvait aussi son intimité au château de Laxenburg ou à la Kaiservilla de Bad Ischl, lieu de sa rencontre avec François-Joseph. Plus tard, son époux fit construire la Hermesvilla pour l’encourager à rester plus longtemps dans la capitale.
Chaque résidence lui rappelait des instants marquants : ses fiançailles fastueuses à Leopoldskron, sa lune de miel et la naissance de deux filles à Laxenburg, ou encore les étés impériaux à Bad Ischl.
Pour les voyageurs d’aujourd’hui, un arrêt au château de Fuschl dans le SalzburgerLand est incontournable : ce décor de conte de fées a servi de lieu de tournage à la célèbre trilogie Sissi avec Romy Schneider et Karlheinz Böhm, qui fit rêver des générations entières.
Un voyage à travers l'Autriche de l'impératrice
Sur les traces d'Élisabeth
Le château impérial d'Innsbruck
Pour ressentir le style de Sissi, visitez son appartement préservé : elle y séjourna rarement, mais chaque pièce reflète encore son goût raffiné.
Où Sissi trouvait le repos
Depuis le Kahlenberg, Sissi savourait calme et vue sur Vienne. Aujourd’hui, ce belvédère se rejoint aisément par la Höhenstraße.
Château de Fuschl
Là où Romy Schneider incarnait Sissi, vous pouvez aujourd’hui séjourner : un décor de cinéma, non pas résidence impériale, mais lieu d’émotions grand écran.
Église Saint-Augustin
C’est ici qu’Élisabeth et François-Joseph se sont unis. Aujourd’hui, 54 cœurs reposent dans des urnes, symbole d’amour et de mémoire des Habsbourg.
Villa Hermès
Offert par François-Joseph à une impératrice voyageuse, ce lieu devait retenir Élisabeth à Vienne, mais ne fut qu’un rare refuge.
Château Leopoldskron
En 1853, la famille célébra ici en privé les fiançailles de Sissi et François-Joseph : un moment intime, loin du protocole officiel.
Château de Laxenburg
À quelques pas de Vienne, Laxenburg fut résidence d’été et lieu de lune de miel de Sissi. Aujourd’hui, son parc paysager invite à de belles promenades.
Sissi et François-Joseph Ier
En 1853, la duchesse Ludovika de Bavière présente sa fille aînée Hélène à l’empereur François-Joseph. Mais son regard se posa aussitôt sur la jeune sœur qui l’accompagnait : Élisabeth, 15 ans.
Le coup de foudre fut immédiat. Deux jours plus tard, l’empereur demanda sa main ; huit mois plus tard, le mariage fut célébré à Vienne. À Bad Ischl, le destin d’une adolescente de Possenhofen bascula : elle devint impératrice d’Autriche.
Les années de destin au palais impérial
Dès son arrivée à Vienne, la jeune impératrice se sentit étouffée par l’étiquette rigide de la cour. Même la lune de miel à Laxenburg tourna au désastre : François-Joseph travaillait, Élisabeth dépérissait.
Peu à peu, Sissi refusa les attentes imposées. Elle ne voulait ni être une épouse soumise, ni une mère possessive, encore moins une figure de représentation. Son mari tenta de la comprendre, mais la vie à la cour resta une prison dorée. Malheureuse et malade, elle choisit l’évasion : de longs voyages devinrent son véritable souffle de liberté.
La soif de voyages d’Élisabeth
L’odyssée de Sissi commença lorsqu’elle quitta précipitamment Vienne pour Corfou. Dès lors, elle vécut en perpétuelle fuite : de station thermale en station balnéaire, ne s’arrêtant jamais plus de quelques semaines. Amoureuse de la mer, elle osa naviguer dans les tempêtes et se fit tatouer une ancre sur l’épaule.
Obsédée par la discipline physique, elle s’imposait un entraînement quotidien exténuant – ses dames de compagnie s’effondraient d’épuisement derrière elle. On la considérait comme la meilleure cavalière de son temps.
Refusant d’être représentée, elle ne laissa après 40 ans aucun nouveau portrait. Toujours voilée ou dissimulée derrière un éventail, Sissi demeura une énigme insaisissable.
La mort tragique d’Élisabeth
Le 10 septembre 1898, à Genève, l’impératrice trouva une fin aussi singulière que sa vie. Un anarchiste la frappa d’un coup de lime acérée en plein cœur, alors qu’elle se promenait au bord du lac.
Ignorant la gravité de la blessure, Sissi crut d’abord avoir été simplement bousculée. Elle s’excusa auprès des passants et rejoignit le bateau où l’attendait sa dame de compagnie.
Ce n’est qu’à bord qu’elle s’effondra. Ses dernières paroles furent : « Que s’est-il donc passé ? ». Quelques minutes plus tard, Élisabeth d’Autriche s’éteignait. Sa robe portait à peine une goutte de sang.
Les bijoux les plus célèbres de Sissi
Sisi fit créer 27 étoiles en diamants et perles par le joaillier Köchert. Certaines furent offertes à ses dames d'honneur, d'autres restèrent dans la famille.
Les 5 secrets de l'impératrice Élisabeth
Sissi était-elle fumeuse ?
On ignore si Sissi fumait. Souffrant de mauvaises dents et cliente assidue du dentiste, elle cachait son sourire derrière un éventail.
Sissi était tatouée
À 51 ans, elle s'est fait tatouer l'ancre sur l'épaule en Grèce. Une surprise pour l'empereur.
L'impératrice Élisabeth en tant qu'auteure
Sisi aimait la littérature et la poésie et aimait elle-même écrire des poèmes.
Tout est question de taille
Sissi était plus grande que l'empereur François-Joseph : avec ses 172 cm, elle dépassait son époux qui mesurait 168 cm.
Romy Schneider et la légende de « Sissi »
Le destin d’Élisabeth d’Autriche – mélange de romantisme, de désir d’indépendance, d’excentricité et d’amour tragique pour François-Joseph – a inspiré de nombreux films et comédies musicales.
Dans les années 1950, Romy Schneider accède à la célébrité mondiale grâce à la trilogie Sissi. Ces films, plus romantiques qu’historiques, présentent l’impératrice comme une jeune femme naïve et rebelle, follement éprise de son « Franzl ». Ce rôle devint indissociable de l’actrice, qui tenta pourtant toute sa vie de s’en détacher.
La fascination pour Sissi reste intacte : depuis 2022, Netflix propose une nouvelle série intitulée « L’Impératrice », qui offre une vision moderne et nuancée de cette figure mythique des Habsbourg.