Cet hiver, plongez au cœur des villes autrichiennes où culture, histoire et ambiance festive se rencontrent dans des décors enneigés à couper le souffle.

Trois villes autrichiennes à explorer cet hiver

Cet hiver, partez à la découverte de Salzbourg, Innsbruck et Graz. Ces villes autrichiennes vous offrent un mélange unique de patrimoine historique, de traditions festives et de merveilles culturelles, sublimées par la neige et l'esprit de Noël.