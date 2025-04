Vožnja biciklom u Austriji

Velovista – kružnom biciklističkom stazom oko jezera Koruške

Duž koruške kružne biciklističke staze oko jezera, „Velovista“ kroz pet etapa vodi zatvorenim biciklističkim stazama i cestama od regije Villach do južne Koruške, zatim dalje do Klagenfurta i preko središnje Koruške i Vrbskog jezera natrag do Villacha. Svaka će etapa biti na poseban način obogaćena kulinarskim, kulturnim, glazbenim i regionalnim sadržajima pa će tako sudionicama i sudionicima ponuditi jedinstveno biciklističko iskustvo po uzoru na dan bez automobila na Vrbskom jezeru.