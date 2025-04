Tradicionalni pansioni, gostionice i najbolji restorani

Donja Austrija ima snažno kulinarsko srce – od suvremenog do eksperimentalnog, ali uvijek autentično i prizemljeno: vrhunska kuhinja u Donjoj Austriji impresivna je i ukusna – od Waldviertela do Weinviertela, od Wachaua do Bečke šume. Najbolji rariteti iz regije, uz kreativne chefove kuhinje, često su prave zvijezde jela.