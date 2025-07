Tradicionalni seoski pansioni, ugodne gostionice i najbolji restorani s izvrsnom kuhinjom: Donja Austrija ima snažno kulinarsko srce.

Od suvremenog do eksperimentalnog, ali uvijek čvrsto na zemlji: Vrhunska kuhinja u Donjoj Austriji impresivna je i ukusna – od Waldviertela do Weinviertela, od Wachaua do Bečke šume. Često su prave zvijezde kuhinje vrhunski sastojci iz regije, a kreativne kuharice i kuhari od njih ovdje pripremaju jela u kojim se kvaliteta namirnica prikazuje u punom sjaju.

Raznolikost Donje Austrije ogleda se ne samo u njezinoj kuhinji, već i u prirodi: Ova regija ima gotovo sve – krajolike od alpskog do nizinskog, od suhih travnjaka do dunavskih poplavnih nizina. S mnogih se mjesta ovdje pruža lijep pogled na Dunav pa goste stoga posebno veseli činjenica da su uz vodu smještena brojna odlična mjesta za objedovanje. Druga su pak prekrasno uklopljena u prirodu. Mjesta su to na kojima ćete se osjećati ugodno!

Donjoaustrijska gostionica kulturno je dobro. Toliko se toga dobrog ovdje spaja u skladnu cjelinu: gostoljubivost, domaćice i domaćini s karakterom te izvrsna regionalna jela koja su iskrena i ne zahtijevaju nikakav poseban show – od hrskave pečene svinjetine preko šparoga s Moravskog polja do okruglica s marelicama iz Wachaua. U nastavku dajemo izbor najboljih mjesta na kojima ćete se moći divno opustiti i uživati u ovim kulinarskim delicijama.