Najljepši gradovi u Austriji
Urbana lakoća na zimskom odmoru
Osjetiti pulsirajuću živost grada – senzualan je to osjećaj koji obogaćuje svakoga tko ga osjeti. Svaki od devet glavnih gradova saveznih zemalja Austrije ima svoju karakterističnu atmosferu koja se samo tamo može osjetiti. Ovaj je urbani štih satkan od znamenitosti, kulturnih blaga i fascinantne arhitekture te kavana, restorana, posebnih trgova, posebnih četvrti – i naravno ljudi koji ovdje žive.
Duga povijest Austrije stvorila je obilje znamenitosti – od veličanstvenih palača, tvrđava i samostana do povijesnih gradova. Kulturna baština jednako je uzbudljiva kao i mnoga moderna kulturna blaga.
Svih devet! Glavni gradovi austrijskih saveznih zemalja zimi
Znamenitosti i kulturna blaga
Informacije za zaštitu klime
Zaštita spomenika – sinonim za održivost
Očuvanje povijesnih građevina istaknuta je i važna inicijativa za zaštitu klime u Austriji. Zašto?
Zaštita spomenika štedi resurse i sprječava zatvaranje zelenih površina.
Zaštita spomenika ima važnu sociološku i kulturnu ulogu: njihovo je očuvanje korisno za cijelu regiju, koja svoje goste zahvaljujući njima oduševljava povijesnim građevinama.
Brojne su povijesne građevine izgrađene od prirodnih materijala koji dolaze iz neposredne okoline. Kada se restauracija izvodi profesionalno, preferiraju se takvi regionalni građevinski materijali kako bi se očuvala izvornost.
Štite se životinjske i biljne vrste. Zaštita spomenika također je pravi put u pogledu ekologije i zaštite prirode.