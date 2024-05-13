Znamenitosti, kultura i arhitektura, kao i restorani, čarobna mjesta i ljudi čine svaki austrijski grad zaista posebnim.

Osjetiti pulsirajuću živost grada – senzualan je to osjećaj koji obogaćuje svakoga tko ga osjeti. Svaki od devet glavnih gradova saveznih zemalja Austrije ima svoju karakterističnu atmosferu koja se samo tamo može osjetiti. Ovaj je urbani štih satkan od znamenitosti, kulturnih blaga i fascinantne arhitekture te kavana, restorana, posebnih trgova, posebnih četvrti – i naravno ljudi koji ovdje žive.

Duga povijest Austrije stvorila je obilje znamenitosti – od veličanstvenih palača, tvrđava i samostana do povijesnih gradova. Kulturna baština jednako je uzbudljiva kao i mnoga moderna kulturna blaga.