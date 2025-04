U štajerskoj regiji Thermen- und Vulkanland

Route 66 vodi do kulinarskih delicija jugoistočne Štajerske: ona vas vodi do bučinog ulja, koje se preša iz sjemenki štajerske uljne tikve, do plavoljubičastog štajerskog višnja graha od kojeg se pripremaju salate, juhe, štrudli i namazi, ili do hrskave pohane piletine i fine Vulcano šunke.

Južnjački štih regije njeguju i kreativne kuharice i kuhari te poljoprivrednice i poljoprivrednici, koji kupce i goste s osmijehom dočekuju u svojim trgovinama na gospodarskim imanjima, konobama, gostionicama i tvornicama.