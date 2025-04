Prošećite ulicama ukrašenim u blagdanskom duhu, prepustite se zimskom ugođaju, posjetite udobne kavane i božićne sajmove.

Zimi, a posebno u božićno vrijeme, Graz se pretvara u zimsku bajku: posvuda svjetlucaju lampice, a gradski povijesni trgovi blistaju u blagdanskom sjaju. Božićni sajmovi mame posjetitelje neodoljivim mirisima punča i medenjaka, a nježna glazba i veseli smijeh ističu toplu i opuštenu atmosferu.

Za one koji žele vidjeti panoramu Graza i steći smisao za orijentaciju u gradu najbolje bi bilo da se upute do brda Schlossberg. 260 stepenica ili uspinjača Schlossbergbahn vode posjetitelje od starog dijela grada do popularnog gradskog vidikovca. Tamo će naići na toranj sa satom (Uhrturm), simbol grada, koji bdije nad lijepim Grazom.