Kratka pravila ponašanja za četveronožne prijatelje

Psi su izvrsni suputnici na odmoru i planinarenju, ali i kad se na planinu penjete žičarom. Četveronožne prijatelje možete povesti sa sobom u većinu žičara, a budući da je zaštita prirode i životinja na prvom mjestu u alpskim krajevima: ne zaboravite brnjicu i povodac u žičari i na planinarenju te vrećice za izmet!

Primjerice u žičari Scheffau u Tirolu s pogledom na Kitzbühelske Alpe psi su dobrodošli! Osobito se preporučuje obiteljska panoramska staza do Hartkaisera u Ellmauu. Žičara Dachstein Krippenstein u Gornjoj Austriji vodi do vidikovca 5fingers te je prilagođena za pse, dok će vas u regiji Montafon u Vorarlbergu, u kojoj su psi dobrodošli, žičara Montafon dovesti do vrhova Muttersberg, Kristberg, Hochjoch i ostalih.