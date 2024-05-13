Rustikalno, autentično i nevjerojatno dobro: doživite poznato tirolsko gostoprimstvo u tipičnoj gostionici ili renomiranom vrhunskom restoranu.

Jednostavno ili nadahnuto francuskom kuhinjom, inovativno ili tradicionalno: u tirolskoj se kuhinji, koja je nagrađivana kuharskim kapama vodiča Gault&Millau i Michelinovim zvjezdicama, jela pripremaju s onim najboljim što regija nudi, ali ipak imaju dašak internacionalnog. Čini se proturječnim? Ali nije! To omogućuje veliko kulinarsko umijeće ljudi s idejama, vizijama i ljubavi prema kulinarskim užitcima.

Kitzbühelske Alpe, planine Karwendel i Zugspitze: Tirol je planinska savezna zemlja. Gdje su planine, tu su i doline, a priroda je prekrasna. Tu se nalazi i niz vrhunskih restorana u kojima možete uživati na predivnom svježem zraku, u svemu onome što priroda daje, što niče iz zemlje, pase na alpskim pašnjacima ili raste na obližnjem drveću.

Tirolske okruglice sa slaninom, Spätzle sa sirom i Schlutzkrapfen (punjene okruglice): uz ove tirolske gostioničke klasike, nova, međunarodna ili čak egzotična jela očekuju vas na stolovima u ugodnim, a ponekad i vrlo modernim blagovaonicama. Što se kao zajednička nit provlači kroz sve ugostiteljske objekte? Nadaleko poznato tirolsko gostoprimstvo. Čujte domaćice i domaćine kako toplo pozdravljaju: Griaß di!