Vrhunski užitak: najbolji restorani u Tirolu
Jednostavno ili nadahnuto francuskom kuhinjom, inovativno ili tradicionalno: u tirolskoj se kuhinji, koja je nagrađivana kuharskim kapama vodiča Gault&Millau i Michelinovim zvjezdicama, jela pripremaju s onim najboljim što regija nudi, ali ipak imaju dašak internacionalnog. Čini se proturječnim? Ali nije! To omogućuje veliko kulinarsko umijeće ljudi s idejama, vizijama i ljubavi prema kulinarskim užitcima.
Kitzbühelske Alpe, planine Karwendel i Zugspitze: Tirol je planinska savezna zemlja. Gdje su planine, tu su i doline, a priroda je prekrasna. Tu se nalazi i niz vrhunskih restorana u kojima možete uživati na predivnom svježem zraku, u svemu onome što priroda daje, što niče iz zemlje, pase na alpskim pašnjacima ili raste na obližnjem drveću.
Tirolske okruglice sa slaninom, Spätzle sa sirom i Schlutzkrapfen (punjene okruglice): uz ove tirolske gostioničke klasike, nova, međunarodna ili čak egzotična jela očekuju vas na stolovima u ugodnim, a ponekad i vrlo modernim blagovaonicama. Što se kao zajednička nit provlači kroz sve ugostiteljske objekte? Nadaleko poznato tirolsko gostoprimstvo. Čujte domaćice i domaćine kako toplo pozdravljaju: Griaß di!
Najbolji restorani u Tirolu
Sada već šesta generacija vodi restoran Sigwart’s Tiroler Weinstuben u Brixleggu, a Traudi Sigwart uz svoj istančani ukus od raznih namirnica iz šume i vlastitog vrta stvara umjetnost.
Restoran Paznaunerstube u vrhunskom hotelu s 5 zvjezdica Trofana Royal u Ischglu je u vlasništvu Martina Sieberera od 1996. godina. Njegove savršeno izrađene kreacije oduševljavaju najboljim međunarodnim i lokalnim sastojcima.
Kuhinja Benjamina Partha nekomplicirana je i kozmopolitska. Pronaći ćete ju u restoranu Stüva u hotelu Yscla. Ovaj mladi nagrađivani kuhar poslužuje ekskluzivne jelovnike nadahnute Francuskom.
Alexander Fankhauser, poznat s austrijske televizije, usredotočen je na tirolska jela u restoranu Alexander u hotelu Lamark u dolini Zillertal, koja interpretira na suvremen način. U Zillertalu ima još jedna odlična kulinarska adresa: vegetarijansko-veganski restoran Petera Fankhausera GuatzEssen – ovdje se kuha i poslužuje u skladu s načelom „od polja do stola“.
Vrhunski restorani u Tirolu
U restoranu Gründler’s Gourmetstüberl u Achenkirchu poslužuje se najbolje iz regije Karwendel, a jela karakterizira elegancija.
Riba i divljač iz okolnog područja imaju središnju ulogu u kuhinji Marca Gatterera u restoranu Berggericht, ali i najbolje internacionalne namirnice također se pretvaraju i divna jela u ovoj povijesnoj zgradi u Kitzbühelu.
Slično je i u restoranu Postamt u hotelu Post u Steegu, gdje Florian Obwegeser svoju „Alpine Cuisine“ poslužuje u ugodnom salonu od borovine.
U restoranu Grander u Wattensu, Thomas Grander usredotočen je na najbolje regionalne i sezonske proizvode, koje oživljava u raznolikim jelovnicima.
Restoran Stubn 1972 u hotelu Sportalm u Kirchbergu pak specijaliziran je za francusku kuhinju, koju Bernhard Hochkogler zna predstaviti u najboljem svjetlu koristeći regionalne proizvode. Ukusne slastice također su na jelovniku.
Restorani s posebnim ambijentom
Planinski lanac Zugspitze izgleda poput slike pa je tako sunčana terasa hotela Post u Lermoosu savršeno mjesto s kojeg mu se možete diviti – prije nego što alpska jela s daškom internacionalnog privuku vašu pozornost.
Usred nacionalnog parka Visoke Ture nalazi se Rauter Stube gdje se poslužuju sezonska kuhinja iz regije i tirolski klasici.
Kuhinja i ambijent u restoranu Oniriq u Innsbrucku imaju skandinavski štih, a poslužuju se i brojna vegetarijanska i fermentirana jela.
U prekrasnoj dolini Villgraten nalazi se Gannerhof – prirodni raj u kojem vrijeme kao da sporije prolazi, a poslužuje se domaća kuhinja najviše kvalitete.
Golubove, fazane i zečeve uzgaja osobno šef kuhinje Gustav Jantscher u Tannenhofu u St. Anton am Arlbergu. U njegovoj se kuhinji osjeti i francuski utjecaj. Kao prilog se poslužuje divan pogled na planine!
Restorani s posebnim pogledom
Novouređeni restoran Verwallstube u St. Anton am Arlbergu jedan je od najviših gurmanskih restorana u Europi. Na više od 2000 metara goste će iznenaditi kreativna i ambiciozna jela pripremljena od najfinijih namirnica.
Još više, na preko 3000 metara, nalazi se Ice Q u Söldenu sa spektakularnim pogledom na planinske svjetove Ötztala i regionalno orijentiranom kulinarskom ponudom s daškom internacionalnog.
Organski i 99% regionalni sastojci koriste se za jela u restoranu Esskultur u hotelu Unterlechner u St. Jakobu – slow food u jednako opuštenoj atmosferi s pogledom na planine.
Na samom terenu za golf pred planinskom kulisom nalazi se restoran Vincena u Lavantu u kojem se međunarodni sastojci kreativno spajaju sa sezonskim proizvodima iz regije.
Nomen est omen, ime je znak, vrijedi u restoranu Kaiserhof u Ellmauu, gdje „carske“ planine Kaiser uspijevaju gotovo potpuno zaokupiti pozornost gostiju, ali vješto pripremljene regionalne namirnice ipak su zvijezda ovog restorana.
Pansioni i restorani u Tirolu
Vrhunski austrijski gostioničarski klasici kulinarsko su srce restorana Interalpen Hotel Tyrol u Telfs-Buchenu, a ne nedostaje ni ponude internacionalnih jela.
Vrlo profinjenu tirolsku kuhinju nudi „Der Max“ u alpskom resortu Sacher Seefeld, gdje kuhinja savršeno održava ravnotežu između tradicije i inovacije.
Kuhinja u restoranu Grunstube u hotelu Bergblick nadahnuta je prirodom doline Tannheim, a Peter Reithmayr ovdje kuha sa žarom i strašću.
Dobiti jedno od 12 mjesta u restoranu Wilderer Gourmetstube u hotelu Das Karwendel u Pertisau na Achenskom jezeru prava je sreća: Stefanie Rieser ovdje goste iznenađuje maštovitim kreacijama u kojima se ogleda činjenica za ona voli razmišljati izvan okvira.
Gostionice u Tirolu
Gostionica Blaue Quelle u Erlu tradicionalni je pansion s tri udobne sobe, gdje se na jelovniku mogu naći ne samo jednostavna regionalna kuhinja, već i egzotična jela.
U restoranu Heleni u mjestu Zell am Ziller regionalna jela dobivaju moderan štih u prekrasnoj, staroj blagovaonici od borovine. Ovdje je hrana autentična i jednostavna.
Rustikalan i udoban također je s’Pfandl u Reithu kod Kitzbühela. Autentična austrijska kuhinja ovdje se poslužuje već gotovo 40 godina.
Tradicionalan je i R35 u Ladisu, gdje Patrick Landerer priprema regionalna jela na inovativan način i s istančanim smislom za estetiku.
Bio-hotel Stanglwirt u podnožju planina Wilde Kaiser u Ellmauu nudi poznatu, omiljenu, jednostavnu gostioničku kuhinju. Sir, maslac, mlijeko i još mnogo toga dolazi s vlastite organske farme.