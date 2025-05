2. dan u Beču

Prijepodne

Podzemnom željeznicom, linijom U4, odvezite se do dvorca Schönbrunn i započnite dan u nekadašnjoj ljetnoj rezidenciji Habsburgovaca koja je danas uvrštena na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Barokni sjaj ovog dvorca i njegovih prostranih vrtova ostavit će vas bez daha. Na velikom vođenom obilasku s audio vodičem doživjet ćete svakodnevni carski život i saznati kako su se ovdje spajali politika, privatni život i dvorski bonton.

Dvorski park sam je po sebi atraktivna znamenitost: geometrijski raspoređene cvjetne gredice, fontane i skulpture čine ovaj vrt muzejom na otvorenom. Nakon uspona do Gloriette, odande možete uživati ​​u pogledu na grad. To je također savršeno mjesto za predah uz bečke kolače i kavu melange. Udaljen tek nekoliko minuta pješice nalazi se najstariji zoološki vrt svijeta, izvorno osnovan kao carska menažerija, danas je to moderan objekt s povijesnim štihom.

Za ručak možete svratiti u bečku tradicionalnu gostionicu Beisl, mjesto gdje se poslužuje dobra, klasična bečka kuhinja bez puno komplikacija, ili pak možete ostati na imanju dvorca i posjetiti gostionicu Tirolergarten.

Poslijepodne

Poslijepodne rezervirano je za bečku visoku kulturu: Bečka državna opera jedna je od vodećih opernih kuća na svijetu – program se mijenja svakodnevno, a više 50 opera i baleta na programu je svake sezone. Ako pak ne želite gledati večernju predstavu, vođena tura daje uzbudljiv pogled iza kulisa ovog glazbenog hrama.

Nastavljamo ulicom Ringstraße veličanstvenom žilom kucavicom grada Beča. Ovdje se nižu jedno arhitektonsko remek-djelo za drugim. Tako primjerice zgrada Parlamenta impresionira neoklasičnim stupovima i kipom Atene Palade. Jedna od najupečatljivijih građevina duž ulice Ringstrasse neogotička je Gradska vijećnica s upečatljivim središnjim tornjem i pet malih tornjeva. Zgrada Gradske vijećnice visoka 98 metara s poznatom skulpturom gradskog vijećnika vidljiva je iz mnogih dijelova grada.

Večer

Beč bez glazbe? Potpuno nezamislivo! Klasični koncerti, eksperimentalni zvučni pejzaži ili međunarodni gostujući nastupi – ovdje je glazba više od umjetnosti, ona je dio identiteta. Svake godine u Beču, svjetskoj prijestolnici glazbe, održavaju se tisuće izvedbi.

Za večeru možete birati: ako želite uživati ​​u kulinarskim delicijama, posjetite neki od vrhunskih gurmanskih restorana. Vrhunske kuharice i kuhari hrabro stvaraju inovativnu bečku kuhinju. Tako je restoran Steirereck jedan od najboljih restorana u Beču: dvije Michelinove zvjezdice, pet Gault-Millau kapa i 12. mjesto među „50 najboljih restorana svijeta“.

Ako biste radije iskusili komadić bečke svakodnevice, završite dan posjetom štandu s kobasicama. Smješten tik uz Albertinu i Državnu operu, štand Bitzinger Würstelstand prava je institucija. Ovdje se susreću baš svi – noćne ptice ili posjetitelji opere – s čašom špricera u ruci. Upravo je to savršeno mjesto za druženje s lokalnim stanovništvom.