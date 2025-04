Ausztria történelme

A Babenbergek

976 és 1246 között egy jelentős nemesi család formálta Ausztria történelmét: a Babenbergek. Babenberg Lipót 976-ban lett Ostmark első őrgrófja, ezzel megalapítva egy dinasztiát, amely több mint 270 évig uralkodott a térségben. A Babenbergek kezdetben az alsó-ausztriai Pöchlarban éltek, később pedig a festői Wachau vidékére, Melkbe költöztek.

A 12. században fontos fordulópont következett be: II. Henrik székhelyét Bécsbe helyezte át, amely azóta is Ausztria fővárosa. Ebben az időszakban épült fel a Szent István-székesegyház (Stephansdom), amely ma is Bécs ikonikus jelképe. II. Henrik alapította továbbá a Schottenstift kolostort Bécs szívében, ahol ma is egy szobor őrzi emlékét.