Hotel Landhofmühle Dél-Burgenlandban

Claudia Fartek meggyőződésből döntött a fenntarthatóság és a regionalitás mellett. A burgenlandi Raab-Örség-Goričko Natúrparkban található Hotel Landhofmühle igazgatónője 30 éve dolgozik fenntartható módon.

Hogy miért? Mert akkor is és most is ez tűnt a helyes és logikus döntésnek. Az elmúlt években a fenntarthatóság, a regionalitás és a következetesség egyre fontosabbá vált az üdüléssel kapcsolatos döntések meghozatalánál.

A Fartek család számára azonban mindig is magától értetődő volt, hogy ezen eszmék szerint éljen, köszönhetően annak is, hogy a Landhofmühle a burgenlandi Raab-Örség-Goričko Natúrpark kellős közepén található. Elkötelezettségük azonban kifizetődött: a Hotel Landhofmühle volt az első „Naturidyll Hotel” Burgenlandban és így az első, amely megkapta az ökocímkét, ráadásul a Naturidyll Hotel kitüntetés mellett a Landhofmühle mostantól az AMA GENUSS REGION minőségi védjegyét is viseli, amely az ellenőrzött minőséget és a regionális eredetet jelképezi.