Ivóvíz 100%-ban a természetbő
A "víz királysága" az alpesi országok között
Introduction
A kellő mennyiségű eső, az Alpok hatalmas hegyvonulatai és a hegyekben található számos természetes víztározó teszi Ausztriát egyedülálló vízi birodalommá.
A tiszta ivóvíz különösen értékes kincs, amelyet Ausztria őriz. Teljes egészében védett felszín alatti vízforrásokból származik, ami más országokhoz képest nem magától értetődő. A magas vízminőség azonban nem magától értetődő - Ausztria nagy figyelmet fordít erre a létfontosságú erőforrásra. A víz természetes állapotában és kiváló minőségben jut el az emberekhez. Az élelmiszerbiztonsági, fogyasztóvédelmi és ivóvíz-szabályozások biztosítják, hogy az emberi egészség szempontjából biztonságos legyen. Ausztria régióinak a vízkészletekre is nagy figyelmet kell fordítaniuk. A fürdőtavakat például rendszeresen ellenőrzik.
Ivóvíz a csapból:
Ausztriában egyébként minden csapból friss, tiszta vizet lehet inni A csapvíz ivása környezetbarát is - műanyaghulladékot takarít meg, és elkerülhető a szállítási során keletkező káros anyag kibocsájtás is.
Csak a bevizsgált ásványvizet ismerik el hivatalosan
Az Elő-Alpokban, azaz Salzburg tartomány, Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria régióiban, valamint az Alpok belsejében is vannak olyan mély medencék, ahol hatalmas föld alatti víztározók teltek meg vízzel és tárolják immár évezredek óta az ásványokban gazdag vizet.
De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy "igazi", jó minőségű ásványvíz kerül az asztalunkra? A "természetes ásványvíz" olyan földalatti forrásokból származik, amelyeket szigorúan védenek a szennyeződésektől, és amelyeket Ausztriában hivatalosan el kell ismerni. A vizsgálatot az ásványvíz- és forrásvízrendeletnek megfelelően végzik, és azt a Szövetségi Szociális, Egészségügyi, Gondozási és Fogyasztóvédelmi Minisztériumban kell kérelmezni. Fontos a tisztaság, az eredet és az összetétel. Csak akkor lehet "természetes ásványvízként" kínálni, ha azt a hatóságok sikeresen elismerték.
A bécsi ivóvíz és annak története
A bécsi forrásvíz híresen jó minőségű. Jéghideg, tiszta, egyenesen a hegyekből érkezik és – ahogy a vízszakértő is tanúsítja – kitűnő ízű. Pont megfelelő az ásványi anyag tartalma: sem túl kevés, sem túl sok. Pedig Bécs vize 150 évvel ezelőtt még kifejezetten rossz minőségű volt: a házi kutakból származó szennyezett ivóvíz megbetegedésekhez és magas halálozási arányhoz vezetett a városban. Eduard Suess, a XIX. századi Bécsben élő felfedező, geológus és politikus azt kutatta, hogyan lehetne a városi lakosságot tiszta ivóvízzel ellátni. A forrásokat a város területén kívülre kellett helyezni és az onnan származó tiszta vizet kellett bevezetni a háztartásokba.Az alpesi fennsíkok között Suess végül az alsó-ausztriai Schneebergen és a Raxon találta meg a megoldást. A magashegyi környezetben található, érintetlen vízgyűjtő terület biztosítotja, hogy a víz tiszta legyen.
A vizet a hegyről mintegy 100 kilométer hosszú, téglából épített csatornán és 30 akvadukton keresztül vezették a városba. Az I. Bécsi Magasforrás-vízvezetéket az 1873-as világkiállításra nyitották meg – ma az 1. Bécsi Vízvezeték Tanösvényen lehet végigtúrázni a nyomvonalán. Ettől kezdve a bécsiek első osztályú hegyi forrásvízhez jutottak. Még maga a császár, I. Ferenc József is tisztelte a tudóst. Ezt megerősítendő 1910-ben következett a második magasforrás-vízvezeték, amely azóta is a Stájerországban található, szintén érintetlen Hochschwab régióból szállítja az ivóvizet Bécsbe.
Túrázás Ausztria 6 legszebb vízforrásáhozHa a szó szoros értelmében a tiszta vizek mélyére szeretnétek eljutni Ausztriában, a legjobb, ha a saját szemetekkel látjátok, hol kezdődik minden: számos csodálatos kirándulóhely vezet a vízforrásokhoz.
Fürdőtavak a nyári felfrissüléshezKristálytiszta fürdőtavak, csodálatosan szép kultúrtájba ágyazva vagy lenyűgöző hegyek között megbújva, különleges alpesi életérzéssel fűszerezve.
Bodeni-tó
Tiszta vízminőség, gyönyörű strandok és természetes fürdőhelyek. Tökéletes fürdőzésre, napozásra és pihenésre az Alpokra néző kilátással.
Altaussee
Kristálytiszta víz, melyet fenséges hegyek vesznek körül. Tökéletes kirándulásokhoz, csónakázáshoz és a természet élvezetéhez - egész évben élményt nyújt.
Mit tehetünk vizeink védelme érdekében?
Az ivóvíz értékes – a nyaralás alatt is! A következő tippek segítenek megelőzni azt, hogy szennyező anyagok kerüljenek a vízkörforgásba.
Ételmaradékot, olajat és higiéniai termékeket ne dobjunk a vécébe, csak a szemetesbe vagy a veszélyes hulladékok közé.
Soha ne dobjuk ki a lejárt gyógyszereket a vécébe vagy a mosogatóba! A gyógyszertárakban le lehet adni a lejárt gyógyszereket.
Ne az út szélén mossunk autót, hanem az autómosókban.
A vegyszeres kempingvécéket csak a kijelölt ürítőállomásokon ürítsük ki.