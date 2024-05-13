Csak a bevizsgált ásványvizet ismerik el hivatalosan

Az Elő-Alpokban, azaz Salzburg tartomány, Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria régióiban, valamint az Alpok belsejében is vannak olyan mély medencék, ahol hatalmas föld alatti víztározók teltek meg vízzel és tárolják immár évezredek óta az ásványokban gazdag vizet.

De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy "igazi", jó minőségű ásványvíz kerül az asztalunkra? A "természetes ásványvíz" olyan földalatti forrásokból származik, amelyeket szigorúan védenek a szennyeződésektől, és amelyeket Ausztriában hivatalosan el kell ismerni. A vizsgálatot az ásványvíz- és forrásvízrendeletnek megfelelően végzik, és azt a Szövetségi Szociális, Egészségügyi, Gondozási és Fogyasztóvédelmi Minisztériumban kell kérelmezni. Fontos a tisztaság, az eredet és az összetétel. Csak akkor lehet "természetes ásványvízként" kínálni, ha azt a hatóságok sikeresen elismerték.