Búvárkodás Ausztria legszebb tavaiban

Szabadság a víz alatt: fedezz fel egy varázslatos világot, és titkait egyetlen uszonymozdulattal. Ausztria kristálytiszta vizei kihagyhatatlan merülőhelyeket kínálnak.

Elsüllyedt erdők, tavirózsa-mezők, zord sziklák sőt még hajóroncsok is úgy tűnnek, mintha egy szűrőn át ragyognának a kristálytiszta látótávolságban - a színek türkizkéktől smaragdzöldig csillognak, a tó mélységétől függően. A gyönyörű vízi kozmosz szemlélésekor sok olyan pillanat adódik, amely megállásra késztet: egy félénk csuka, egy fürge kőrák és egy halraj suhan el a víz alatti látogatók mellett, a fajgazdagságot reprezentálva.

Az osztrák vizekben való búvárkodás emlékezetes élmény: a tavak első osztályú vízminősége kiváló látási viszonyokat és érintetlen flórát és faunát garantál. Váratlan kalandok, mint például a roncsbúvárkodás, a jégbúvárkodás vagy az éjszakai búvárkodás teszik teljessé a víz alatti varázslatot.