Diver in yellow equipment underwater next to a large catfish with long barbels.
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Búvárkodás Ausztria legszebb tavaiban
Fajgazdag élővilág, víz alatti titkok, különleges búvárkodási helyek

Szabadság a víz alatt: fedezz fel egy varázslatos világot, és titkait egyetlen uszonymozdulattal. Ausztria kristálytiszta vizei kihagyhatatlan merülőhelyeket kínálnak.

Elsüllyedt erdők, tavirózsa-mezők, zord sziklák sőt még hajóroncsok is úgy tűnnek, mintha egy szűrőn át ragyognának a kristálytiszta látótávolságban - a színek türkizkéktől smaragdzöldig csillognak, a tó mélységétől függően. A gyönyörű vízi kozmosz szemlélésekor sok olyan pillanat adódik, amely megállásra késztet: egy félénk csuka, egy fürge kőrák és egy halraj suhan el a víz alatti látogatók mellett, a fajgazdagságot reprezentálva.

Az osztrák vizekben való búvárkodás emlékezetes élmény: a tavak első osztályú vízminősége kiváló látási viszonyokat és érintetlen flórát és faunát garantál. Váratlan kalandok, mint például a roncsbúvárkodás, a jégbúvárkodás vagy az éjszakai búvárkodás teszik teljessé a víz alatti varázslatot.

Látványos víz alatti élmények Ausztriában

Jégbúvárkodás a burgenlandi Neufeld-tóban

BMW Dixi búvárkodási hely: vitorlás hajó roncsbúvároknak

Apnea búvárkodás az Atterseeben: merülés a határokon túl

Jégbúvárkodás Weissenseeben a jégtakaró alatt

Magic Dive Traunfallnál: búvárkodás az áramlatban

Éjszakai búvárkodás Bécsben: víz alatti világ sötétben

Folyami búvárkodás a gimbachi vízesésekben

Búvárkodás a legszebb karintiai tavakban

Weissensee

Az Alpok egyik legszebb merülőhelye, akár 20 méteres látótávolsággal és változatos víz alatti világgal. A jégbúvárkodás igazi téli kaland.

Weissensee

Wörthersee

Karintia legnagyobb tava virágzó víz alatti tájat kínál vízililiom-erdőkkel, parlagfű algákkal és moszat dzsungellel.

Wörthersee

Ossiacher See

Az 1900 méter magas Gerlitzen lábánál fekvő Ossiacher See számos halfajnak ad otthont. Ezek közé tartozik a harcsa, amely akár két méter hosszúra is megnőhet.

Ossiacher See

Klopeiner See

Ausztria legmelegebb fürdőtava az éjszakai harcsák nagy populációjáról ismert. Két római kori, fatörzsből készített kenu a merülés fénypontja.

Klopeiner See

Búváriskolák Karintiában

Búvárbolt Klagenfurt

Körülbelül 20 búvárszakember, kirándulások családoknak és gyerekeknek az összes karintiai tóhoz

Tauchshop Klagenfurt

PADI búváriskola Millstatt

Vezetett merülések és próbamerülés kurzusok, felszerelés felnőtteknek és 10 éves kortól gyermekeknek

PADI-Tauchschule Millstatt

Diving Weissensee

Bemutató búvártanfolyamok és búvárkodás haladó búvároknak, télen jégbúvárkodás

Diving Weissensee

Búvárkodás Alsó-Ausztriában

Erlauf See

Tiszta látási viszonyok, vonzó víz alatti tájak és nagy csukák. A búvárzóna a stájer résztől az alsó-ausztriai Große Erlaufig terjed.

Erlauf See

Lunzer See

Az erdővidék közepén található tó betekintést nyújt a víz alatti világba: akár 15 méteres látótávolsággal és alpesi halakkal.

Lunzer See

Izgalmas merülőhelyek Felső-Ausztriában

Traunsee

191 méterrel, ez Ausztria legmélyebb tava. Olyan kivételes búvárhelyek teszik lenyűgözővé, mint a Liebesinsel, Schwarze Madonna vagy Löwenwand.

Traunsee

Attersee

Ivóvízminőségével, 25 méteres látótávolságával, számos búvárközpontjával és titokzatos víz alatti roncsokkal az Attersee népszerű búvárterület.

Attersee

Mondsee

A part mentén sok helyen érdekes sziklaképződmények és sokféle hal, például csuka, süllő és ponty található. Az UNESCO világörökségi helyszíneken tilos a búvárkodás!

Mondsee

Búváriskolák Felső-Ausztriában

Kalandbúvárkodás Traunsee

A próbamerüléstől a búvármesterig, búvárkirándulások Salzkammergutban

Adventure Diving Traunsee

Búvárközpont Dachstein-Salzkammergut

Búvártúrák, csónakos merülések és scubing túrák

Tauchcenter Dachstein-Salzkammergut

Búváriskola Koralle Mondsee

Búvárkodás egész évben, bemutató tanfolyamok és búvárengedélyek

Tauchschule Koralle Mondsee

Menő merülőhelyek Salzburgban

Fuschlsee

Salzburg városától nem messze a salzkammerguti tó számos halfajnak, ráknak és angolnának ad otthont. Ajánlott kiindulópont: Fuschl települése.

Fuschlsee

Zeller See

Gazdag, egészséges víz alatti világa és hegyi panorámája miatt tartják becsben, a Kitzsteinhorn-gleccserre nyíló kilátással.

Zeller See

Wolfgangsee

Falkensteinwand 120 méterről függőlegesen zuhan a tóba, ahol további 90 méteren át folytatódik. Franzosenschanze búvárhelynél ereszkedsz be a vízbe St. Gilgen közelében.

Wolfgangsee

Búváriskolák Salzburgban

Búvárközpont Wolfgangsee

Búvárkodás és sznorkelezés, kérésre akadálymentesen is

Tauchstation Wolfgangsee

Dive2 Attersee

Búváriskola, felszerelésbérlés és felszerelésvásárlás

Dive2 Attersee

Búváriskola Zell am See

Sportbúvárkodás és merülések kísérettel

Tauchschule Zell am See

Joe's vízi sportközpont

Kóstoló merülések, sznorkel tanfolyamok és speciális merülések

Joe‘s Wassersportcenter

A búvárkodás fénypontjai Stájerországban

Grundlsee

Ez a régió Európa egyik legszebb búvárterülete. Itt meredek falak és sekély vízzónák váltakoznak kiemelkedő halgazdagsággal.

Grundlsee

Altaussee

A festői Salzkammerguti-tó 72 méteres mélységével változatos víz alatti világot kínál, csillár algákkal, elsüllyedt evezős hajókkal és fotómotívumokkal.

Altaussee

Búvárkodás a tiroli hegyi tavakban

Plansee

Merülés, amely történeteket mesél: egy régi hintó, egy szénásszekér és egy fából készült szánkó fekszik a fenéken.

Plansee

Lechausee

Weißenbach közelében, Reutte körzetében található Lechausee 20 méteres látótávolságot, sekély mélységet és lenyűgöző víz alatti tájakat kínál a búvároknak.

Lechausee

Blindsee

Tiszta forrásvíz táplálja ezt a türkizöld színű hegyi tavat.A több mint 25°C-os meleg merülőhelyen a víz alatti fatörzseken süllők pihennek.

Blindsee

Achensee

Tirol legnagyobb tava a Karwendel- és a Rofan-hegységek között fekszik. A búvárok izgalmas víz alatti pályát találnak a tiszta, hideg vízben.

Achensee

Búváriskola Tirolban

Ha búvároktatásról, felszerelésről, szolgáltatásról, jég- vagy hegyi tavi búvárkodásról van szó: ez a búváriskola 40 éves tapasztalattal rendelkezik a búvárkodásban.

Búváriskola Tirolban

Fernsteinsee és Samaranger See

A két hegyi tó az Alpok legtisztább vizei közé tartoznak. A kristálytiszta gyöngyszemeket ezért Ausztria legszebb merülőhelyei között tartják számon.

Fernsteinsee és Samaranger See

Ausztria legszebb fürdőtavai

Bodeni-tó

A Bodensee Vorarlberg régió csodálatos módon ötvözi a városiasságot és a természet szeretetét.

Bodeni-tó
Emlékek a mélységből

Tippek a sikeres víz alatti fotókhoz

  • Használd ki a fényt! Használj természetes fényt, amikor csak lehet. Mélyebb merüléseknél vagy zavaros vízben használj vakut.

  • A fényképezőgép beállításai: Használj magas ISO-érzékenységet és gyors zársebességet a mozgás megörökítéséhez és az elmosódás elkerülése érdekében.

  • Széles látószögű objektív: A széles látószögű objektív segít többet megörökíteni a víz alatti tájból vagy állatokból.

  • Fordíts figyelmet a kompozícióra: Figyelj a kép kompozíciójára, hogy érdekes perspektívákat és megfelelő fókuszt találjon.

  • Tiszteld a természetet: Ne zavard az állatokat, és tarts elegendő távolságot, hogy ne zavard meg természetes viselkedésüket.

Fenntarthatósági tippek

Hogyan tartsuk tisztán és egészségesen fürdőtavainkat?

  • Az úszó tavak fontos élőhelyei az állatoknak és növényeknek. Kérjük, vedd figyelembe a védett területeket!

  • Úszásra és búvárkodásra csak az engedélyezett part menti területeket használd!

  • Ne hagyj hátra semmilyen szemetet!

  • Ne használd a fürdőtavat illemhelyként!

  • Ne etesd a halakat és a vízimadarakat - a megmaradt táplálék felesleges tápanyagot okoz!

  • Úszás előtt hagyd beszívódni a naptejet! Az olajréteg szennyezi a vízfelszínt.

Fenntartható utazás

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