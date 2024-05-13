Búvárkodás Ausztria legszebb tavaiban
Fajgazdag élővilág, víz alatti titkok, különleges búvárkodási helyek
Introduction
Elsüllyedt erdők, tavirózsa-mezők, zord sziklák sőt még hajóroncsok is úgy tűnnek, mintha egy szűrőn át ragyognának a kristálytiszta látótávolságban - a színek türkizkéktől smaragdzöldig csillognak, a tó mélységétől függően. A gyönyörű vízi kozmosz szemlélésekor sok olyan pillanat adódik, amely megállásra késztet: egy félénk csuka, egy fürge kőrák és egy halraj suhan el a víz alatti látogatók mellett, a fajgazdagságot reprezentálva.
Az osztrák vizekben való búvárkodás emlékezetes élmény: a tavak első osztályú vízminősége kiváló látási viszonyokat és érintetlen flórát és faunát garantál. Váratlan kalandok, mint például a roncsbúvárkodás, a jégbúvárkodás vagy az éjszakai búvárkodás teszik teljessé a víz alatti varázslatot.
Látványos víz alatti élmények Ausztriában
Búvárkodás a legszebb karintiai tavakban
Weissensee
Az Alpok egyik legszebb merülőhelye, akár 20 méteres látótávolsággal és változatos víz alatti világgal. A jégbúvárkodás igazi téli kaland.
Wörthersee
Karintia legnagyobb tava virágzó víz alatti tájat kínál vízililiom-erdőkkel, parlagfű algákkal és moszat dzsungellel.
Ossiacher See
Az 1900 méter magas Gerlitzen lábánál fekvő Ossiacher See számos halfajnak ad otthont. Ezek közé tartozik a harcsa, amely akár két méter hosszúra is megnőhet.
Búváriskolák Karintiában
Búvárbolt Klagenfurt
Körülbelül 20 búvárszakember, kirándulások családoknak és gyerekeknek az összes karintiai tóhoz
PADI búváriskola Millstatt
Vezetett merülések és próbamerülés kurzusok, felszerelés felnőtteknek és 10 éves kortól gyermekeknek
Diving Weissensee
Bemutató búvártanfolyamok és búvárkodás haladó búvároknak, télen jégbúvárkodás
Búvárkodás Alsó-Ausztriában
Izgalmas merülőhelyek Felső-Ausztriában
Traunsee
191 méterrel, ez Ausztria legmélyebb tava. Olyan kivételes búvárhelyek teszik lenyűgözővé, mint a Liebesinsel, Schwarze Madonna vagy Löwenwand.
Attersee
Ivóvízminőségével, 25 méteres látótávolságával, számos búvárközpontjával és titokzatos víz alatti roncsokkal az Attersee népszerű búvárterület.
Búváriskolák Felső-Ausztriában
Kalandbúvárkodás Traunsee
A próbamerüléstől a búvármesterig, búvárkirándulások Salzkammergutban
Búvárközpont Dachstein-Salzkammergut
Búvártúrák, csónakos merülések és scubing túrák
Búváriskola Koralle Mondsee
Búvárkodás egész évben, bemutató tanfolyamok és búvárengedélyek
Menő merülőhelyek Salzburgban
Fuschlsee
Salzburg városától nem messze a salzkammerguti tó számos halfajnak, ráknak és angolnának ad otthont. Ajánlott kiindulópont: Fuschl települése.
Zeller See
Gazdag, egészséges víz alatti világa és hegyi panorámája miatt tartják becsben, a Kitzsteinhorn-gleccserre nyíló kilátással.
Búváriskolák Salzburgban
Búvárközpont Wolfgangsee
Búvárkodás és sznorkelezés, kérésre akadálymentesen is
Dive2 Attersee
Búváriskola, felszerelésbérlés és felszerelésvásárlás
Búváriskola Zell am See
Sportbúvárkodás és merülések kísérettel
Joe's vízi sportközpont
Kóstoló merülések, sznorkel tanfolyamok és speciális merülések
A búvárkodás fénypontjai Stájerországban
Búvárkodás a tiroli hegyi tavakban
Plansee
Merülés, amely történeteket mesél: egy régi hintó, egy szénásszekér és egy fából készült szánkó fekszik a fenéken.
Lechausee
Weißenbach közelében, Reutte körzetében található Lechausee 20 méteres látótávolságot, sekély mélységet és lenyűgöző víz alatti tájakat kínál a búvároknak.
Blindsee
Tiszta forrásvíz táplálja ezt a türkizöld színű hegyi tavat.A több mint 25°C-os meleg merülőhelyen a víz alatti fatörzseken süllők pihennek.
Achensee
Tirol legnagyobb tava a Karwendel- és a Rofan-hegységek között fekszik. A búvárok izgalmas víz alatti pályát találnak a tiszta, hideg vízben.
Búváriskola Tirolban
Ha búvároktatásról, felszerelésről, szolgáltatásról, jég- vagy hegyi tavi búvárkodásról van szó: ez a búváriskola 40 éves tapasztalattal rendelkezik a búvárkodásban.
Ausztria legszebb fürdőtavai
Tippek a sikeres víz alatti fotókhoz
Használd ki a fényt! Használj természetes fényt, amikor csak lehet. Mélyebb merüléseknél vagy zavaros vízben használj vakut.
A fényképezőgép beállításai: Használj magas ISO-érzékenységet és gyors zársebességet a mozgás megörökítéséhez és az elmosódás elkerülése érdekében.
Széles látószögű objektív: A széles látószögű objektív segít többet megörökíteni a víz alatti tájból vagy állatokból.
Fordíts figyelmet a kompozícióra: Figyelj a kép kompozíciójára, hogy érdekes perspektívákat és megfelelő fókuszt találjon.
Tiszteld a természetet: Ne zavard az állatokat, és tarts elegendő távolságot, hogy ne zavard meg természetes viselkedésüket.
Hogyan tartsuk tisztán és egészségesen fürdőtavainkat?
Az úszó tavak fontos élőhelyei az állatoknak és növényeknek. Kérjük, vedd figyelembe a védett területeket!
Úszásra és búvárkodásra csak az engedélyezett part menti területeket használd!
Ne hagyj hátra semmilyen szemetet!
Ne használd a fürdőtavat illemhelyként!
Ne etesd a halakat és a vízimadarakat - a megmaradt táplálék felesleges tápanyagot okoz!
Úszás előtt hagyd beszívódni a naptejet! Az olajréteg szennyezi a vízfelszínt.