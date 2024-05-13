Two adults and a child in ski gear on a chairlift with snow-covered mountains and village in background.
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Családi síterepek Ausztriában

Az osztrák síterepek megkönnyítik a családok helyzetét, hogy együtt találják meg a téli boldogságot a sípályákon.

Néha egész egyszerűen jó együtt megélni az élet apró örömeit. Például, amikor a gyerekek megteszik az első métereket a sílécen, először ugratnak át egy ugratón vagy először merészkednek a piros pályára. Ausztria családi síterepei felejthetetlen havas élményeket kínálnak. Sok család számára nem is annyira az számít, hogy mekkora egy síközpont – gyakran a kisebb, csendesebb, a nyüzsgéstől távol eső síközpontok azok, amelyek még közelebb hozzák egymáshoz a gyerekeket és a szülőket.

Családi síterepek Ausztriában

Karintia

Katschberg Lieser-Maltatal

A Katschberg-Aineck síterep Karintiát és Salzburg tartományt köti össze, és a széles sípályák mellett számos off-piste tevékenységet kínál.

Katschberg Lieser-Maltatal

Nassfeld

Nassfeldben a családok a különböző pályák, a gyerekpálya, a hópark és a különálló gyermekrészlegek között élvezhetik a felejthetetlen téli napok élményét.

Nassfeld

Turracher Höhe

A fennsík számos könnyű sípályát kínál, így ideális választás a kezdőknek. Emellett a világ egyik legnagyobb funslope pályája várja a freestylereket.

Turracher Höhe

Alsó-Ausztria

Mönichkirchen

Az Erlebnisalm Mönichkirchen: a családok 13 km sípályát, varázsszőnyegeket, szórakoztató hullámpályákat és síkunyhókat élvezhetnek.

Mönichkirchen

Wexl Arena St. Corona

A St. Corona 9 pályával, egy funslope-pályával és a kezdők számára kialakított varázsszőnyeggel örvendezteti meg a családokat.

Wexl Arena St. Corona

Annaberg

Tiszta síelős szórakozás a családoknak Annabergben 12 km sípályával, az Anna-Land vidámparkkal a változatosság kedvéért és az Anna-Almmal.

Annaberg

Felső-Ausztria

Kasberg

A Kasbergen a széles sípályák találkoznak a törpék országának kalandjaival. A családok alpesi élményeket találnak itt, az Almtal hegyei között.

Kasberg

Hochficht

Hochficht tökéletes keveréke a síelős szórakozásnak, hangulatos felfrissülésnek, 20 km hosszú sípályáknak, vidámparkoknak és az izgalmas lehetőségeknek.

Hochficht

Feuerkogel

A Feuerkogel napsütötte lejtőivel, gyermekeknek kialakított élményparkjával és kiterjedt sípályáival vonzza a látogatókat.

Feuerkogel

Salzburg tartomány

Gasteini-völgy

A szülők itt családi sípályák széles választékát találják a gyermekeik számára. A kikapcsolódásról és ellazulásról ráadásul két termálfürdő is gondoskodik.

Gasteini-völgy

Hochkönig

A családok számára garantált a síelős szórakozás, a rengeteg hely és a lenyűgöző természeti táj. Nagyszerű ajánlatok invitálnak minket egy pihentető síelésre.

Hochkönig

Wildkogel-Arena Neukirchen és Bramberg

Igazi bennfentes tipp, a nyüzsgő síközpontoktól távol. Ideális választás a kezdőknek, a haladóknak és profiknak egyaránt, ami számos ajánlatot tartogat a családoknak is

Neukirchen és Bramberg

Salzburgi Saalachtal

Az Almenwelt Lofer többszörösen díjazott kezdő sípályái és az idilli Unkener Heutal tökéletes játszótér a család minden tagjának.

Salzburgi Saalachtal

Stájerország

Schladming

Összesen 24 szórakoztató park és pálya várja a síelőket minden korosztály számára - ezen a síterepen esély sincs az unalomra.

Schladming

Stuhleck

A Bécstől mindössze 100 kilométerre fekvő Stuhleck elsősorban széles sípályái miatt népszerű.

Stuhleck

Tauplitz

Csendes csodavilág és az Alpok egyik leghóbiztosabb síterepe. Egyedülálló egész Ausztriában: az autómentes Tauplitzalm.

Tauplitz

Mariazeller Bürgeralpe

Változatos pályák, modern sífelvonók, hosszú szánkópálya és átlátható terep teszi itt különösen nyugodttá és biztonságossá a síelést.

Mariazeller Bürgeralpe

Aflenzer Bürgeralm

Egy bennfentes tipp a családok számára, a természetes havas lejtők és a hosszú völgypálya ideális minden korosztály számára.

Aflenzer Bürgeralm

Niederalpl

Garantált hó, változatos pályák és ingyenes felvonójegyek 15 éves korig - ideális síterep kicsiknek és nagyoknak.

Niederalpl

Turnau

Családbarát síterep éjszakai síeléssel és változatos lejtőkkel - ideális kezdőknek és haladóknak egyaránt.

Turnau

Tirol

Serfaus Fiss Ladis

Nagy kiterjedésű síterep változatos családi ajánlatokkal: gyakorlóliftek, alpesi kunyhók, hullámpályák, funpark és még sok minden más.

Serfaus Fiss Ladis

Wilder Kaiser

Téli szórakozás a családoknak: síelés, gyermekvilág, vidámparkok, korcsolyázás vagy lovaskocsikázás - kaland és szórakozás mindenki számára.

Wilder Kaiser

Paznaun - Ischgl

Gyerekbarát síparkok, éjszakai síelés, szánkópálya vagy kényelmes sífelvonók– itt a családok változatosságot, jól áttekinthető terepet és hóbiztosságot találnak.

Paznaun - Ischgl

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

A régió családi síterepként igazán komoly múltra tekint vissza. Számos szálloda kínál a családokra szabott ajánlatcsomagokat.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Vorarlberg

Brandnertal

Változatos hegyi világ, pályákkal kezdőknek és felfedezőknek. Szórakozás és kikapcsolódás mindenkinek - a pályákon kívül is.

Brandnertal

Damüls-Mellau

Az idilli Bregenzerwald régióban található síterep kifejezetten hóbiztosnak számít: átlagosan 9,3 méter hó esik itt minden télen.

Damüls-Mellau

Kleinwalsertal

Itt valóra válnak a gyermekkori álmok: hóborította, csendes falvak, hangulatos alpesi kunyhók – pont úgy, mint régen volt.

Kleinwalsertal

Mit csomagoljunk be egy családi síelésre?

Felszerelés

  • sílécek, síbotok és sícipők: általában a helyszínen is bérelhetők

  • sisak: Ausztriában a gyermekeknek 15 éves korig kötelező a sísisak használata

Síruházat

  • funkcionális alsónemű, gyapjúpulóver

  • sapka/fejpánt/sál

  • síkabát és sínadrág, valamint hótaposó

  • sízoknik

  • síszemüveg

  • síkesztyű

A további téli kalandokhoz

  • kis hátizsák

  • kéz- és lábmelegítő

  • napszemüveg

  • magas fényvédő faktorú ajakápoló és naptej

A beltéri kikapcsolódáshoz

  • papucs

  • társasjáték

  • színes ceruza és papír

  • könyvek

  • plüssállatok

  • zseblámpa

Családi síterepek Ausztria-szerte

Karintia

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Salzburg tartomány

Stájerország

Tirol

Vorarlberg

Tudtad, hogy ...

... egész Ausztriában több mint 600 síiskola és 18 000 sí- és snowboardoktató van?

... az emberek Ausztriában 1000 méteres magasság felett tegeződnek – életkortól és státusztól függetlenül?

... Ausztria síközpontjai összesen több mint 22 000 kilométernyi sípályát kínálnak a téli sportok kedvelőinek?

... a porhó 90 százalékban levegőből áll? Hógolyócsatákhoz rossz ez a fajta hó, de síeléshez kiváló.

... az osztrák síkunyhók legnépszerűbb étele a császármorzsa? Ezt követi a sajtos galuska (Käsespätzle) és a préseltsajtgombóc-leves (Kaspressknödelsuppe). Érdemes fordított sorrendben végigkóstolni!

... a síszezon Ausztria legmagasabban fekvő síterepein egészen május közepéig tart?

... minden harmadik síelő Ausztriában 30 év alatti?

... a vorarlbergi Damüls a világ leghóbiztosabb települése? Itt minden télen átlagosan kilenc méter hó esik.

Klimaschutz-Tipp

Mit tehetünk a fenntarthatóságért a téli üdülésünk során?

#1: Válasszatok fenntartható síterepeket

#2: Foglaljatok környezetbarát minősítésű szállodákat

#3: Töltsétek a téli vakációt egy biofarmon

#4: Utazzatok vonattal

#5: Használjátok a fenntartható mobilitást a síközpontokban

#6: Béreljétek a sífelszerelést (öko-szabványok szerint)

#7: A természet érdekében: maradjatok a pályán!

#8: Élvezzétek a regionális, szezonális és bio ételeket!

#9: Lassuljatok le és próbáljátok ki az alábbi természetközeli élményeket

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