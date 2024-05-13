Családi síterepek Ausztriában
Introduction
Néha egész egyszerűen jó együtt megélni az élet apró örömeit. Például, amikor a gyerekek megteszik az első métereket a sílécen, először ugratnak át egy ugratón vagy először merészkednek a piros pályára. Ausztria családi síterepei felejthetetlen havas élményeket kínálnak. Sok család számára nem is annyira az számít, hogy mekkora egy síközpont – gyakran a kisebb, csendesebb, a nyüzsgéstől távol eső síközpontok azok, amelyek még közelebb hozzák egymáshoz a gyerekeket és a szülőket.
Családi síterepek Ausztriában
Karintia
Katschberg Lieser-Maltatal
A Katschberg-Aineck síterep Karintiát és Salzburg tartományt köti össze, és a széles sípályák mellett számos off-piste tevékenységet kínál.
Nassfeld
Nassfeldben a családok a különböző pályák, a gyerekpálya, a hópark és a különálló gyermekrészlegek között élvezhetik a felejthetetlen téli napok élményét.
Alsó-Ausztria
Mönichkirchen
Az Erlebnisalm Mönichkirchen: a családok 13 km sípályát, varázsszőnyegeket, szórakoztató hullámpályákat és síkunyhókat élvezhetnek.
Wexl Arena St. Corona
A St. Corona 9 pályával, egy funslope-pályával és a kezdők számára kialakított varázsszőnyeggel örvendezteti meg a családokat.
Felső-Ausztria
Kasberg
A Kasbergen a széles sípályák találkoznak a törpék országának kalandjaival. A családok alpesi élményeket találnak itt, az Almtal hegyei között.
Hochficht
Hochficht tökéletes keveréke a síelős szórakozásnak, hangulatos felfrissülésnek, 20 km hosszú sípályáknak, vidámparkoknak és az izgalmas lehetőségeknek.
Salzburg tartomány
Gasteini-völgy
A szülők itt családi sípályák széles választékát találják a gyermekeik számára. A kikapcsolódásról és ellazulásról ráadásul két termálfürdő is gondoskodik.
Hochkönig
A családok számára garantált a síelős szórakozás, a rengeteg hely és a lenyűgöző természeti táj. Nagyszerű ajánlatok invitálnak minket egy pihentető síelésre.
Wildkogel-Arena Neukirchen és Bramberg
Igazi bennfentes tipp, a nyüzsgő síközpontoktól távol. Ideális választás a kezdőknek, a haladóknak és profiknak egyaránt, ami számos ajánlatot tartogat a családoknak is
Stájerország
Schladming
Összesen 24 szórakoztató park és pálya várja a síelőket minden korosztály számára - ezen a síterepen esély sincs az unalomra.
Stuhleck
A Bécstől mindössze 100 kilométerre fekvő Stuhleck elsősorban széles sípályái miatt népszerű.
Tauplitz
Csendes csodavilág és az Alpok egyik leghóbiztosabb síterepe. Egyedülálló egész Ausztriában: az autómentes Tauplitzalm.
Mariazeller Bürgeralpe
Változatos pályák, modern sífelvonók, hosszú szánkópálya és átlátható terep teszi itt különösen nyugodttá és biztonságossá a síelést.
Aflenzer Bürgeralm
Egy bennfentes tipp a családok számára, a természetes havas lejtők és a hosszú völgypálya ideális minden korosztály számára.
Niederalpl
Garantált hó, változatos pályák és ingyenes felvonójegyek 15 éves korig - ideális síterep kicsiknek és nagyoknak.
Tirol
Serfaus Fiss Ladis
Nagy kiterjedésű síterep változatos családi ajánlatokkal: gyakorlóliftek, alpesi kunyhók, hullámpályák, funpark és még sok minden más.
Wilder Kaiser
Téli szórakozás a családoknak: síelés, gyermekvilág, vidámparkok, korcsolyázás vagy lovaskocsikázás - kaland és szórakozás mindenki számára.
Paznaun - Ischgl
Gyerekbarát síparkok, éjszakai síelés, szánkópálya vagy kényelmes sífelvonók– itt a családok változatosságot, jól áttekinthető terepet és hóbiztosságot találnak.
Vorarlberg
Brandnertal
Változatos hegyi világ, pályákkal kezdőknek és felfedezőknek. Szórakozás és kikapcsolódás mindenkinek - a pályákon kívül is.
Damüls-Mellau
Az idilli Bregenzerwald régióban található síterep kifejezetten hóbiztosnak számít: átlagosan 9,3 méter hó esik itt minden télen.
Mit csomagoljunk be egy családi síelésre?
Felszerelés
sílécek, síbotok és sícipők: általában a helyszínen is bérelhetők
sisak: Ausztriában a gyermekeknek 15 éves korig kötelező a sísisak használata
Síruházat
funkcionális alsónemű, gyapjúpulóver
sapka/fejpánt/sál
síkabát és sínadrág, valamint hótaposó
sízoknik
síszemüveg
síkesztyű
A további téli kalandokhoz
kis hátizsák
kéz- és lábmelegítő
napszemüveg
magas fényvédő faktorú ajakápoló és naptej
A beltéri kikapcsolódáshoz
papucs
társasjáték
színes ceruza és papír
könyvek
plüssállatok
zseblámpa
Családi síterepek Ausztria-szerte
Tudtad, hogy ...
... egész Ausztriában több mint 600 síiskola és 18 000 sí- és snowboardoktató van?
... az emberek Ausztriában 1000 méteres magasság felett tegeződnek – életkortól és státusztól függetlenül?
... Ausztria síközpontjai összesen több mint 22 000 kilométernyi sípályát kínálnak a téli sportok kedvelőinek?
... a porhó 90 százalékban levegőből áll? Hógolyócsatákhoz rossz ez a fajta hó, de síeléshez kiváló.
... az osztrák síkunyhók legnépszerűbb étele a császármorzsa? Ezt követi a sajtos galuska (Käsespätzle) és a préseltsajtgombóc-leves (Kaspressknödelsuppe). Érdemes fordított sorrendben végigkóstolni!
... a síszezon Ausztria legmagasabban fekvő síterepein egészen május közepéig tart?
... minden harmadik síelő Ausztriában 30 év alatti?
... a vorarlbergi Damüls a világ leghóbiztosabb települése? Itt minden télen átlagosan kilenc méter hó esik.
Mit tehetünk a fenntarthatóságért a téli üdülésünk során?
#1: Válasszatok fenntartható síterepeket
#2: Foglaljatok környezetbarát minősítésű szállodákat
#3: Töltsétek a téli vakációt egy biofarmon
#5: Használjátok a fenntartható mobilitást a síközpontokban
#6: Béreljétek a sífelszerelést (öko-szabványok szerint)
#7: A természet érdekében: maradjatok a pályán!
#8: Élvezzétek a regionális, szezonális és bio ételeket!
#9: Lassuljatok le és próbáljátok ki az alábbi természetközeli élményeket