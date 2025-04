Fenntartható üdülés Korcsolyázás a Weissensee-n

A Weissensee, akár egy fjord, festői módon bújik meg a Gailtali-Alpok szívében. Ami azonban igazán különlegessé teszi ezt a tavat, az a nagyrészt érintetlen partvonala. Az itt található natúrparkban már korán elhatározták, hogy a fenntartható fejlődést támogatják. Ez az elkötelezettség jellemzi a regionális konyhát is. A Weissensee körüli régió lakói büszkék arra, hogy az első slow food régióban élnek és dolgoznak, egy régióban ahol a kulináris élmények és a felelősség kéz a kézben jár. Itt minden az értékes regionális ételekről szól, amelyek nemcsak kiváló ízűek, hanem környezetbarát és fenntartható módon is készülnek. Ezt az elkötelezettséget számos díj is igazolja.

A Weissensee által kínált élmények azonban itt még nem érnek véget. Télen a tó Európa legnagyobb természetes jégfelületévé változik. A jégtakaró gyakran elég vastag ahhoz, hogy a téli sportok szerelmesei kedvükre kiereszthessék a gőzt: itt 6,5 négyzetkilométeren korcsolyázhatnak, jégtekézhetnek vagy sétálhatnak, miközben a környező hegycsúcsok fejedelmi látványában is gyönyörködhetnek.

Ha a jégen nem is lehet sétálni, unatkozásra biztosan nincs idő: a vendégek hótalpas túrázás vagy sífutás közben is kikapcsolódhatnak. Még egy kis síterep is van itt elrejtve - kilátással a tóra.