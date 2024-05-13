Presenza mentale, intensa esperienza corporea: il bagno nel ghiaccio è un’esperienza invernale consapevole, proposta in molte località dell’Austria attraverso workshop gu

Il bagno nel ghiaccio in Austria è ormai molto più di una semplice tendenza: è una dichiarazione. Il bagno nel ghiaccio rappresenta un’esperienza consapevole, forza mentale e il desiderio di avvicinarsi alla natura con tutti i sensi. Sempre più coraggiosi e curiosi vengono attratti, nella stagione fredda, da laghi e acque glaciali per esporsi intenzionalmente al freddo – in modo controllato, spesso in gruppo o attraverso workshop guidati. Che si tratti del lago Millstätter in Carinzia, del lago glaciale di Hintertux in Tirolo o dei laghi del Salzkammergut, il bagno nel ghiaccio sta diventando in molte località una parte integrante dell’esperienza naturalistica invernale. Ciò che conta non è tanto la resistenza o la sfida, quanto la consapevolezza del momento: respiro dopo respiro, mentre il corpo reagisce allo stimolo estremo. Il momento nell’acqua gelida diventa un atto di forza consapevole ed efficace.

Molti di coloro che si immergono regolarmente nell’acqua ghiacciata raccontano effetti positivi: si sentono più vigili, le tensioni mentali si allentano e la mente si libera. Il freddo stimola la circolazione, favorisce l’afflusso di sangue – e può persino promuovere in molti la produzione di ormoni della felicità. Tuttavia, l’ingresso nel nuoto invernale richiede una buona preparazione. Importante: chi è interessato al bagno nel ghiaccio dovrebbe consultare preventivamente un medico. Inoltre, non bisogna mai entrare in acqua da soli.