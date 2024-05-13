Viaggiare sostenibili
Vacanze responsabili in Austria

Cosa significa "vacanze sostenibili"? Gestire le risorse e la natura in modo che anche le future generazioni possano sperimentare la stessa qualità di vita dell'Austria.

In Austria è la natura a far da protagonista: si curano boschi e alpeggi, si mantengono pulite le acque, si tutelano i paesaggi e si promuove la biodiversità. Le regioni austriache mettono in luce modi che rendono davvero possibile pensare e agire nell'interesse delle generazioni future. È una responsabilità che porta a sviluppare costantemente nuove innovazioni sostenibili, quali i concetti di mobilità dolce e l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

In Austria è facile immergersi nella natura incontaminata e pulita: in montagna, nei pascoli alpini, in riva al lago o nel bosco. Le persone che ci vivono danno un contributo importante. Prendono proprio sul serio il loro compito di prendersi cura in modo sostenibile di questi tesori naturali. E tutti gli ospiti sono invitati a fare altrettanto.

Cosa significa "viaggiare in modo sostenibile"?

Se sei interessato a conciliare il tuo benessere personale con la responsabilità per l'ambiente, è naturale che desideri viaggiare in modo sostenibile. Una vacanza verde significa lasciarsi ispirare e vivere cose belle, nel rispetto della natura, della protezione del clima e dei buoni rapporti con le persone che vivono nella regione di vacanza:

Consigli e informazioni sul viaggiare sostenibile

Le persone al centro

Fair play in Austria come destinazione di vacanza

La chiave della giustizia è spesso una buona cooperazione. Ecco perché in Austria come destinazione di vacanza si persegue una società inclusiva in cui tutti i soggetti coinvolti si assumono la responsabilità:

  • Gli ospiti. Chi viaggia in modo sostenibile riduce al minimo la propria impronta di carbonio e prende in considerazione anche il benessere degli altri.

  • I padroni di casa si impegnano per la comprensione reciproca nell'accessibilità e nell'inclusione, ma anche per l'equità nei confronti dei propri dipendenti.

  • L'Austria e le sue regioni. Con paesaggi intatti, acque pulite, energie rinnovabili e protezione dei monumenti, si garantiscono misure rispettose del clima.

Consigli e informazioni sulla sostenibilità socio-culturale

Vacanze senza barriere e inclusione culturale

La conservazione del patrimonio è protezione del clima

La tutela dei monumenti è sinonimo di sostenibilità socio-culturale. Ecco perché la conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria.

Visite guidate agli edifici storici

Amore la natura e protezione

Vacanze per molte generazioni

In Austria la natura è protagonista con paesaggi protetti, laghi balneari puliti e regioni naturali. Pioniera dell'agricoltura biologica, l'Austria è anche in testa alla classifica europea delle superfici coltivate biologicamente, dove la biodiversità svolge un ruolo importante.

In molti luoghi, gli abitanti vivono consapevoli dei loro tesori ecologici e il loro impegno è altrettanto elevato: i boschi e i pascoli di montagna sono curati con attenzione, le acque sono tenute pulite e le aree naturali sono protette. La conservazione di questi habitat per le persone, gli animali e le piante è orientata al futuro. È meraviglioso che l'Austria riesca a colmare senza sforzo il divario tra benessere personale e responsabilità.

Vacanze nella e con la natura dell'Austria

Conservazione delle risorse

Vacanze invernali sostenibili

È possibile una vacanza invernale sostenibile? In Austria la risposta è sì! Da un lato grazie all'impegno di ogni singolo ospite, dall'altro grazie ai cambiamenti e agli sviluppi di intere regioni. Molte stazioni di sport invernali della regione alpina sono pioniere nel mostrare come lo sci possa essere praticato in armonia con la natura.

Questo significa prendersi cura in egual misura delle persone, degli animali e della natura, e quindi anche delle generazioni future. Numerose misure sono già state attuate: dalla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso la mobilità dolce all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'innevamento intelligente che porta a risparmiare risorse.

Regioni modello: clima e energia

FAQ

Una vacanza sostenibile significa vivere cose appassionanti e allo stesso tempo rispettare la natura, la protezione del clima e l'interazione con la gente del posto. Da una giornata al lago a una vacanza invernale, da una visita al ristorante a un'escursione culturale: i viaggi sostenibili riducono l'impronta di carbonio e tengono conto di diverse prospettive.

Ecologico: l'Austria offre paesaggi incontaminati e acque pulite. Viaggiare sostenibile significa godere di questi tesori naturali con rispetto e consapevolezza.

Economico: energie rinnovabili e idee innovative per la protezione del clima caratterizzano il turismo austriaco. Le strutture a impatto climatico zero e la mobilità dolce contribuiscono alla sostenibilità del viaggio.

Sociale: comprensione e inclusione sono al centro dell'attenzione. L'accessibilità è promossa e costantemente sviluppata.

  • I valori si concentrano sugli aspetti ambientali, sociali e culturali

  • Focus su alimenti stagionali, regionali e biologici

  • Concetti energetici ben ponderati

  • Misure di risparmio delle risorse

  • Illuminazione a basso consumo energetico

  • Sistemi di riutilizzo dell'acqua

  • Impegno nelle comunità, nella cultura e nelle tradizioni regionali

  • Materiali naturali per arredamento e biancheria

  • Criteri di costruzione bioclimatici (ad esempio un buon isolamento)

  • Miglioramento del bilancio di CO2

  • Le esigenze degli ospiti, della gente del posto e della natura sono allineate

Il raggiungimento della neutralità climatica attraverso progetti di compensazione non è più consentito. Il termine neutralità climatica può essere utilizzato solo se ..

  • ... viene redatto un bilancio completo delle emissioni in conformità al Protocollo GHG.

  • ... viene presentato un piano d'azione concreto per raggiungere la neutralità (con una pianificazione dei tempi e delle risorse) che comprende sia misure di prevenzione e riduzione sia misure di compensazione.

  • ... si ottiene la certificazione da parte di un ente indipendente e riconosciuto che conferma la neutralità climatica.

  • ... tutte le informazioni sono facilmente accessibili agli ospiti, cioè pubblicate in modo trasparente.

Prodotti, servizi o progetti che contrastano il bilancio negativo del riscaldamento globale sono descritti come "clima positive". Ciò significa che un hotel, ad esempio, compensa più emissioni di CO2 di quante ne abbia effettivamente prodotte. Questa sovracompensazione ha un effetto positivo sul clima.

"Rispettoso del clima" è un'affermazione ambientale generica e quindi - senza ulteriori spiegazioni sulle misure effettivamente attuate - fuorviante. Ciò che viene considerato rispettoso del clima può essere interpretato in modo diverso da ospite a ospite.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria