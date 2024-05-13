Viaggiare sostenibili
Vacanze responsabili in Austria
In Austria è la natura a far da protagonista: si curano boschi e alpeggi, si mantengono pulite le acque, si tutelano i paesaggi e si promuove la biodiversità. Le regioni austriache mettono in luce modi che rendono davvero possibile pensare e agire nell'interesse delle generazioni future. È una responsabilità che porta a sviluppare costantemente nuove innovazioni sostenibili, quali i concetti di mobilità dolce e l'uso di fonti energetiche rinnovabili.
In Austria è facile immergersi nella natura incontaminata e pulita: in montagna, nei pascoli alpini, in riva al lago o nel bosco. Le persone che ci vivono danno un contributo importante. Prendono proprio sul serio il loro compito di prendersi cura in modo sostenibile di questi tesori naturali. E tutti gli ospiti sono invitati a fare altrettanto.
Se sei interessato a conciliare il tuo benessere personale con la responsabilità per l'ambiente, è naturale che desideri viaggiare in modo sostenibile. Una vacanza verde significa lasciarsi ispirare e vivere cose belle, nel rispetto della natura, della protezione del clima e dei buoni rapporti con le persone che vivono nella regione di vacanza:
Natura
Chi viaggia in modo sostenibile incontra la natura incontaminata e i paesaggi culturali curati con rispetto e responsabilità..
Alloggi e mobilità
Chi viaggia in modo sostenibile sceglie alloggi con certificazione di sostenibilità e mezzi di mobilità dolce.
Sostenibilità socio-culturale
Chi viaggia in modo sostenibile è aperto alla comprensione reciproca e può contare su accessibilità e inclusione culturale.
Consigli e informazioni sul viaggiare sostenibile
Le persone al centro
La chiave della giustizia è spesso una buona cooperazione. Ecco perché in Austria come destinazione di vacanza si persegue una società inclusiva in cui tutti i soggetti coinvolti si assumono la responsabilità:
Gli ospiti. Chi viaggia in modo sostenibile riduce al minimo la propria impronta di carbonio e prende in considerazione anche il benessere degli altri.
I padroni di casa si impegnano per la comprensione reciproca nell'accessibilità e nell'inclusione, ma anche per l'equità nei confronti dei propri dipendenti.
L'Austria e le sue regioni. Con paesaggi intatti, acque pulite, energie rinnovabili e protezione dei monumenti, si garantiscono misure rispettose del clima.
Consigli e informazioni sulla sostenibilità socio-culturale
Amore la natura e protezione
In Austria la natura è protagonista con paesaggi protetti, laghi balneari puliti e regioni naturali. Pioniera dell'agricoltura biologica, l'Austria è anche in testa alla classifica europea delle superfici coltivate biologicamente, dove la biodiversità svolge un ruolo importante.
In molti luoghi, gli abitanti vivono consapevoli dei loro tesori ecologici e il loro impegno è altrettanto elevato: i boschi e i pascoli di montagna sono curati con attenzione, le acque sono tenute pulite e le aree naturali sono protette. La conservazione di questi habitat per le persone, gli animali e le piante è orientata al futuro. È meraviglioso che l'Austria riesca a colmare senza sforzo il divario tra benessere personale e responsabilità.
Vacanze nella e con la natura dell'Austria
Conservazione delle risorse
È possibile una vacanza invernale sostenibile? In Austria la risposta è sì! Da un lato grazie all'impegno di ogni singolo ospite, dall'altro grazie ai cambiamenti e agli sviluppi di intere regioni. Molte stazioni di sport invernali della regione alpina sono pioniere nel mostrare come lo sci possa essere praticato in armonia con la natura.
Questo significa prendersi cura in egual misura delle persone, degli animali e della natura, e quindi anche delle generazioni future. Numerose misure sono già state attuate: dalla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso la mobilità dolce all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'innevamento intelligente che porta a risparmiare risorse.