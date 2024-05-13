Cosa significa "vacanze sostenibili"? Gestire le risorse e la natura in modo che anche le future generazioni possano sperimentare la stessa qualità di vita dell'Austria.

In Austria è la natura a far da protagonista: si curano boschi e alpeggi, si mantengono pulite le acque, si tutelano i paesaggi e si promuove la biodiversità. Le regioni austriache mettono in luce modi che rendono davvero possibile pensare e agire nell'interesse delle generazioni future. È una responsabilità che porta a sviluppare costantemente nuove innovazioni sostenibili, quali i concetti di mobilità dolce e l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

In Austria è facile immergersi nella natura incontaminata e pulita: in montagna, nei pascoli alpini, in riva al lago o nel bosco. Le persone che ci vivono danno un contributo importante. Prendono proprio sul serio il loro compito di prendersi cura in modo sostenibile di questi tesori naturali. E tutti gli ospiti sono invitati a fare altrettanto.