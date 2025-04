Dagli alberghi senza barriere ai percorsi escursionistici accessibili con sedia a rotelle, dalla scuola di sci alle mostre museali.

Vacanze senza barriere

Accessibilità significa abbattere ogni tipo di barriera, sia negli edifici che nella comunicazione e nell'informazione. In vacanza, questo si traduce nella libertà di fare e vivere ciò che si desidera, senza restrizioni, in un ambiente inclusivo. In Austria, è stato dedicato un grande impegno per assicurare che tutti si sentano i benvenuti.

Chi cerca una sistemazione accessibile troverà in Austria numerosi hotel dove la mobilità e il comfort per le persone con disabilità sono considerati una priorità. Grazie ad attrezzature speciali, gli ospiti possono usufruire facilmente di tutte le strutture: dall'accesso senza barriere alle camere, al ristorante, fino alla terrazza solarium. Inoltre, l'offerta di attività ricreative all'aria aperta prive di barriere rende la vacanza in Austria veramente senza limiti.