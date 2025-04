Birra dall'Austria

I birrai del Mühlviertel

Non è un caso che proprio il Mühlviertel si sia specializzato così tanto nella produzione di birra: il terreno granitico filtra l'acqua rendendola particolarmente pura e morbida, quindi ideale per la produzione della birra. A questo si aggiunge il luppolo di alta qualità: in nessun altro luogo in Austria se ne coltiva così tanto.

Una specialità del birrificio Hofstetten è il “Granitbock”: una birra forte fermentata in tini di granito vecchi di 120 anni. Prima di questo processo, i sassi di granito vengono riscaldati su un fuoco aperto fino a diventare incandescenti e poi immersi nella birra per caramellare lo zucchero: uno spettacolo davvero suggestivo. E poiché l'arte della produzione della birra è ancora un lavoro artigianale, il contenuto di zucchero della birra viene costantemente controllato manualmente. Il risultato: note tostate di caramello e aromi di cioccolato fondente e frutti di bosco: una vera delizia!