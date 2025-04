Natura, città, alloggi accoglienti e luoghi storici da scoprire lungo i percorsi. Insieme alla sensazione di leggerezza. I migliori itinerari in bicicletta dell'Austria.

Viaggiare in leggerezza

Il miglior mezzo per sperimentare con tutti i sensi l'atteggiamento dell'Austria nei confronti della vita? La bicicletta. Il ciclismo in Austria è libero, pieno di gioia di vivere e di curiosità per ciò che la giornata può riservare. La leggerezza è una compagna costante lungo i percorsi.

Si pedala al proprio ritmo attraverso villaggi incantevoli, toccando luoghi storici. Sulle due ruote si scoprono antiche chiese e magnifici castelli che raccontano storie di tempi lontani. Anche la natura offre spettacoli unici: si fila tranquillamente lungo i fiumi, intorno ai laghi cristallini e tra i verdeggianti pianori, meravigliandosi della diversità dei paesaggi. Le numerose piste ciclabili ben sviluppate e segnalate consentono di scegliere la propria sfida, da quella più dolce a quella più sportiva.

Quando si pedala per piacere in Austria, si entra subito a far parte della gioia di vivere che il calore dei padroni di casa invita ad assaporare. E quando è il momento di fare una pausa, con le prelibatezze, una bevanda fresca e una vista sui vigneti, diventa subito chiaro che in Austria il divertimento è proprio facile.