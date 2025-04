Pattinaggio sul ghiaccio in Austria

Il pattinaggio su ghiaccio è uno dei passatempi preferiti in Austria. In città o sui laghi ghiacciati: i luoghi migliori dove provare questa magica esperienza.

Pattinare sul lago, che romantico!

L'atmosfera delle piste di ghiaccio naturali sui laghi ghiacciati dell'Austria è magica! I volteggi all'aria aperta, il leggero rumore delle lame sul ghiaccio, la vastità del lago e del paesaggio circostante, a volte prati innevati, a volte alte montagne: pattinare sul ghiaccio in Austria è un'esperienza naturale senza pari. Le piste di pattinaggio sono di solito facilmente raggiungibili dai parcheggi e spesso ci sono panchine per indossare i pattini. Qui trovi tanti consigli sulle più belle piste di pattinaggio naturali in Austria

Piste di pattinaggio in città

Pattinaggio notturno su ghiaccio artificiale con luci e musica, piste coperte, arene con ghiaccio anche in estate: molte città austriache offrono la possibilità di praticare questo sport amato da tanti su piste di ghiaccio urbane.

Il Wiener Eistraum, il sogno viennese del ghiaccio nella Rathausplatz, è un'istituzione: ogni anno, da gennaio a marzo, la piazza di fronte al municipio si trasforma in una pista di ghiaccio di 9.000 metri quadri e in un paradiso per gli appassionati di pattinaggio. Quattro grandi piste sono disponibili davanti alle facciate illuminate degli edifici storici, mentre sentieri di ghiaccio con percorsi diversi si snodano attraverso il Rathauspark, romanticamente illuminato. La "Sky Rink" - una pista di pattinaggio su un piano rialzato, accessibile tramite una rampa - è un'attrazione speciale unica al mondo. Per riscaldare ci sono punch e tè, mentre le prelibatezze austriache vengono servite in numerose bancarelle all'aperto e nella rustica baita alpina. Di sera, l'intera piazza si trasforma in un mare di luci colorate. Il parco giochi di ghiaccio è aperto tutti i giorni. A conferma del suo nome, il sogno di ghiaccio viennese!