Essere i primi sulla pista e, dopo una giornata sugli sci, rientrare comodamente al proprio alloggio – ecco cosa rende indimenticabile una vacanza invernale in Austria.

Un rifugio a un passo dalla montagna

Qui c’è qualcosa di speciale: quando si inizia a sentire la fatica delle ultime curve della giornata, si scivola comodamente verso l'albergo, situato direttamente sulla pista. Niente trasporto faticoso dell'attrezzatura, niente attesa per lo skibus – tutto è vicino e comodo. Gli sci si tolgono proprio davanti alla porta, gli scarponi vengono appesi ai pali riscaldati. Dopo, c’è solo relax e piacere: qualche bracciata nella piscina esterna riscaldata, seguita da una seduta in sauna, dove il calore rilassa i muscoli e calma la mente. Poi una cena deliziosa e una notte di comodo sonno, per essere pronti a scendere, il giorno dopo, per primi sulle piste.

Una casa nel cuore del comprensorio sciistico – qui la giornata sugli sci si fonde perfettamente con il benessere e il piacere.