Festival dell'opera L'opera in una spettacolare cornice

La regina dei festival. Chi non ha mai sentito parlare del famosissimo Festival di Salisburgo? La produzione di "Jedermann" attira ogni anno nella città di Mozart visitatori da tutto il mondo. Ma non sono solo gli appassionati di musica classica a essere viziati: il programma comprende anche prime mondiali di autori contemporanei, nuova musica e sperimentazioni d'avanguardia. Non c'è da stupirsi che tutti gli appassionati di arte vengano in Austria ogni estate. Da St. Margareten a Salisburgo e Bregenz: musica con effetto wow!

Sarà per gli spettacolari scenari naturali, per le magnifiche produzioni di opere liriche di fama mondiale o per le sorprendenti ed elaborate scenografie che vengono create ogni anno? In ogni caso, si tratta di un'esperienza che ti rimarrà impressa per molto tempo.