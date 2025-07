L'Austria sorprende con piatti vegani e vegetariani creativi, dai più sostanziosi ai più raffinati, pieni di gusto e varietà regionale.

Che sia in un ristorante raffinato, in una locanda accogliente o in una baita di montagna, la cucina austriaca conquista anche in versione vegetariana e vegana. I ristoranti degli hotel propongono menu gourmet interamente vegetali, mentre le trattorie tradizionali rivisitano con creatività i classici senza carne, come i Kasnocken (gnocchi al formaggio) o i Krautfleckerl (pasta con cavolo). Persino i chioschi di würstel offrono alternative vegane, come i Käsekrainer senza carne. E per una dolce pausa, le gelaterie stupiscono con gusti a base di avena o mandorla. Un’esperienza di gusto autentica, dalla città alle vette alpine