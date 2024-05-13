I posti più belli e insoliti dove dormire in Austria

Sei alla ricerca di un’esperienza unica per il tua vacanza? Ecco strutture davvero particolari, perfette per un week-end romantico o per tutta la famiglia.

In alto sulle cime degli alberi, dove la natura è così vicina da poter essere toccata, o in graziosi chalet che diventano un rifugio in mezzo ad ambienti incontaminati: tra i pittoreschi paesaggi montani e lacustri dell'Austria, avventura e relax si fondono in un'esperienza indimenticabile.

In questi rifugi unici potrai trascorrere ore spensierate piene di pace e ispirazione. Dalle rustiche baite di montagna alle insolite camere a tema che ispirano la fantasia: in Austria per ogni ospite in vacanza c'è un rifugio adatto che fa sembrare la vita di tutti i giorni un lontano ricordo.

Legno e natura

Case di legno e sugli alberi

Uno sguardo profondo negli occhi, un bicchiere di vino per brindare, la frizzante attesa di un fine settimana insieme: un romantico soggiorno in una casa sugli alberi rende indimenticabile una vacanza in Austria. Queste insolite strutture sono anche il luogo ideale per divertirsi con tutta la famiglia e vivere un'avventura straordinaria. Basta salire sulle cime degli alberi e godersi una pausa sotto la volta celeste in coppia o con tutta la famiglia.

Dormire in modo insolito

Alloggi a tema

Fare colazione accanto ai dinosauri, godersi il cielo stellato nella sauna sotto la tenda Tipì o far festa insieme nella botte di vino: in questi alloggi a tema dalla Bassa Austria al Tirolo gli ospiti non solo vivono una buona notte, ma una notte del tutto straordinaria.

Comfort in un idillio rurale

Chalet di design

Ecco 6 indirizzi dove dormire diventa una delizia. Accanto a laghi scintillanti, in boschi che si stendono a perdita d’occhio, affacciati sul panorama di imponenti montagne: in tutte le regioni austriache si trovano rifugi confortevoli che colpiscono per il loro stile. Andare in vacanza in uno di questi chalet significa regalarsi una vera coccola.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio