Sei alla ricerca di un’esperienza unica per il tua vacanza? Ecco strutture davvero particolari, perfette per un week-end romantico o per tutta la famiglia.

In alto sulle cime degli alberi, dove la natura è così vicina da poter essere toccata, o in graziosi chalet che diventano un rifugio in mezzo ad ambienti incontaminati: tra i pittoreschi paesaggi montani e lacustri dell'Austria, avventura e relax si fondono in un'esperienza indimenticabile.

In questi rifugi unici potrai trascorrere ore spensierate piene di pace e ispirazione. Dalle rustiche baite di montagna alle insolite camere a tema che ispirano la fantasia: in Austria per ogni ospite in vacanza c'è un rifugio adatto che fa sembrare la vita di tutti i giorni un lontano ricordo.