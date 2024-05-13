I posti più belli e insoliti dove dormire in Austria
In alto sulle cime degli alberi, dove la natura è così vicina da poter essere toccata, o in graziosi chalet che diventano un rifugio in mezzo ad ambienti incontaminati: tra i pittoreschi paesaggi montani e lacustri dell'Austria, avventura e relax si fondono in un'esperienza indimenticabile.
In questi rifugi unici potrai trascorrere ore spensierate piene di pace e ispirazione. Dalle rustiche baite di montagna alle insolite camere a tema che ispirano la fantasia: in Austria per ogni ospite in vacanza c'è un rifugio adatto che fa sembrare la vita di tutti i giorni un lontano ricordo.
Case di legno e sugli alberi
Uno sguardo profondo negli occhi, un bicchiere di vino per brindare, la frizzante attesa di un fine settimana insieme: un romantico soggiorno in una casa sugli alberi rende indimenticabile una vacanza in Austria. Queste insolite strutture sono anche il luogo ideale per divertirsi con tutta la famiglia e vivere un'avventura straordinaria. Basta salire sulle cime degli alberi e godersi una pausa sotto la volta celeste in coppia o con tutta la famiglia.
Alloggi a tema
Fare colazione accanto ai dinosauri, godersi il cielo stellato nella sauna sotto la tenda Tipì o far festa insieme nella botte di vino: in questi alloggi a tema dalla Bassa Austria al Tirolo gli ospiti non solo vivono una buona notte, ma una notte del tutto straordinaria.
Chalet di design
Ecco 6 indirizzi dove dormire diventa una delizia. Accanto a laghi scintillanti, in boschi che si stendono a perdita d’occhio, affacciati sul panorama di imponenti montagne: in tutte le regioni austriache si trovano rifugi confortevoli che colpiscono per il loro stile. Andare in vacanza in uno di questi chalet significa regalarsi una vera coccola.