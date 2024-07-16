I migliori ristoranti della Bassa Austria
Dalla cucina contemporanea a quella sperimentale, ma sempre con realismo. La premiata gastronomia della Bassa Austria è bella da vedere e soprattutto da assaggiare: dal Waldviertel al Weinviertel, dalla Wachau al Wienerwald, il Bosco Viennese. Le migliori rarità della regione sono spesso le vere protagoniste dei piatti, insieme ai creativi chef de cuisine.
La versatilità della Bassa Austria non si riflette solo nella sua cucina, ma anche nella sua natura. In termini di paesaggio, qui c'è praticamente tutto: dalle Alpi alle pianure, dalle praterie alle pianure alluvionali del Danubio. Da molti punti, la vista sul Danubio è davvero suggestiva. È un piacere che alcuni indirizzi culinari di alto livello siano vicino all'acqua. Altri sono splendidamente immersi nella natura. Fai un bel respiro!
La locanda della Bassa Austria è un bene culturale. Qui si concentrano molte cose: ospitalità, padroni di casa pieni di carattere e ottimi piatti regionali genuini che non hanno bisogno di essere messi in scena: dal maiale arrosto croccante agli asparagi di Marchfeld ai canederli di albicocca della Wachau. Ecco una selezione dei migliori posti dove sentirsi a casa.
I ristoranti di alta classe in Bassa Austria
Il Landhaus Bacher nella Wachau, conosciuto ben oltre i confini della provincia, ha una lunga tradizione culinaria. Thomas Dorfer continua questa tradizione in modo contemporaneo e con una grande dose di creatività e leggerezza. Innovativo e creativo sono anche all'ordine del giorno al Triade nel Bucklige Welt, dove Uwe Machreich sorprende gli ospiti con menu stagionali e regionali utilizzando gli ingredienti dell'orto del ristorante. La cucina stagionale preparata con i migliori ingredienti è servita alla Tenuta Oberstockstall, accompagnata da vini biodinamici, il tutto in un suggestivo ambiente con un grande senso del design e dell'estetica. Per sentirsi bene! Proprio come il Esslokal di Hadersdorf am Kamp, vicino a Krems. Ha imparato l'arte di trasformare i piatti regionali in "piatti di benessere" senza pretese, con l'aiuto dei sapori dell'Estremo Oriente.
Ristoranti d'eccellenza della Bassa Austria
Voglia di lusso? Toni Mörwald propone una cucina austriaca contemporanea di altissimo livello nel ristorante Toni M. a Feuersbrunn. Menotre Stefan Hueberer definisce "Wirtshausküchen 2.0" (cucina da locanda 2.0) ciò che che si può gustare al suo Hueber der Wirt: composizioni ingegnose e innovative basate sulla tradizione regionale. "Onorare l'antico, nutrire il contemporaneo" è il motto della Gasthaus Nährer vicino a St. Pölten. Nel ristorante di nuova costruzione, che è uno spettacolo da vedere, Mike Nährer lavora "dal naso alla coda" e a volte in modo un po' sperimentale. Il Hofmeisterei Hirtzberger nella regione della Wachau offre, oltre alla più grande carta dei vini della Bassa Austria (oltre 2.000 etichette), una cucina naturale e regionale con accenti moderni. Il Genusswirtschaft a Mailberg, un tempo negozio di alimentari e ora indirizzo per buongustai, lavora anch'esso con prodotti regionali, che vengono raffinati con fantasia davanti agli ospiti nella cucina a vista.
Ristoranti con un ambiente speciale in Bassa Austria
Alla Gasthaus zur Palme nella regione del Mostviertel, Theresia Palmetzhofer, Chef donna dell'anno 2023, valorizza i tesori della natura della zona circostante, dal pesce alpino e la carne di manzo ai Dirndln, i cornioli. Cucina innovativa alla Floh di Langenlebarn sul Danubio: nella sua locanda di paese e nell'idilliaco "Donaugartl" (il giardino estivo incastonato tra il Danubio e la locanda) serve rarità preparate in modo minimalista provenienti da un raggio di 66 chilometri ("Radius 66"). Il famoso "Essl-Backhendl", il pollo alla Essl, e altri piatti tradizionali così come la cucina stagionale contemporanea sono serviti con vista sul Danubio alla Landgasthaus Essl. L'Haslauerhof è noto per la sua magnifica vista sulle pianure alluvionali del Danubio, ma la cucina del ristorante, a base di ingredienti di altissima qualità con un tocco internazionale, rivaleggia con il panorama. Anche il Ristorante sul Tulbingerkogel offre una splendida terrazza da cui si può ammirare il verde e gustare una cucina fresca e squisita.
Ristoranti con vista speciale in Bassa Austria
Dall'Hotel Schachner si può vedere fino alle Prealpi Hotel Schachner di Maria Taferl, dove i piatti originali sono preparati con precisione artigianale. Il pesce proviene fresco dal lago dell'hotel, che il Fischerwirt a Ernsthofen serve in un giardino da cartolina. "Waldviertel, sapori del mondo" è il motto della cucina del ristorante contemporaneo ed elegante Kolm Kolmdove le grandi finestre danno la sensazione di essere seduti in mezzo alla natura. Michael Kolm sorprende sempre con nuove creazioni che mostrano anche influenze esotiche. Nel Hotel-Ristorante Schloss Dürnstein la neo-chef Nadine Stangl cucina "piatti freschi, sfacciati e creativi" con una vista impareggiabile sul Danubio. Una vista da cartolina sull'imponente fiume si gode anche dal ponte sud Ponte sud di Tulln, dove i piatti regionali con un tocco mediterraneo vengono serviti in un'atmosfera rilassata da mattina a sera.
Gasthäus in Bassa Austria
Il fiore all'occhiello culinario di Stockerau è l'Hotel-ristorante Hopfeld dove oltre ai classici presenti in menu tutto l'anno, con particolare attenzione alla carne di manzo biologica proveniente dalla zona circostante, trovi anche una cucina stagionale fresca e colorata. Il manzo stagionato, il pesce appena pescato e le verdure dell'orto sono serviti nel Landgasthof zur Linde nel Bosco Viennese. Di tutto, dal pollo fritto ai pasticcini: Il Pollak's Wirtshaus nel Retzbacherhof offre piatti tradizionali del Weinviertel senza troppi fronzoli. Carne, erbe, verdure: la Landgasthaus Winkelhofer nella regione del Weinviertel utilizza molti prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, usando tutto dal naso alla coda; i risultati sono creativi e al tempo stesso semplici. La "cucina vera, semplice e naturale" viene servita al Gasthof Buchinger nel Waldviertel, e la collaborazione con i fornitori della regione è esemplare.
Wirtshäus in Bassa Austria
La Franz Joseph Wirtshaus si presenta con un aspetto moderno; la cucina, insieme ad alcune nuove e audaci creazioni, è classicamente tradizionale. Anche la Wagner's Wirtshaus a Hollabrunn segue questa linea: serve piatti regionali e stagionali nella migliore tradizione della locanda, senza ignorare la contemporaneità. Lo Stockerwirt, ristrutturato con successo, è nel bellissimo Bosco Viennese: qui troverai un mix armonioso di tradizione e modernità - compresa un'impressionante selezione di vini. L'Alte Backhaus (Vecchio Forno) a Wiener Neustadt utilizza con precisione artigianale solo prodotti di prima qualità provenienti da produttori selezionati dell'area circostante. Nel menu del Kaiser von Österreich (Imperatore d'Austria) leggerai un mix di cucina austriaca e mediterranea. L'ambiente della piccola casa di Krems che ospita questa accogliente trattoria, sottoposta a vincolo di tutela, è incantevole.