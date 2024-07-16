Tradizionali locande di campagna, accoglienti taverne e ristoranti di alto livello con una cucina eccellente: la Bassa Austria ha un grande cuore culinario.

Dalla cucina contemporanea a quella sperimentale, ma sempre con realismo. La premiata gastronomia della Bassa Austria è bella da vedere e soprattutto da assaggiare: dal Waldviertel al Weinviertel, dalla Wachau al Wienerwald, il Bosco Viennese. Le migliori rarità della regione sono spesso le vere protagoniste dei piatti, insieme ai creativi chef de cuisine.

La versatilità della Bassa Austria non si riflette solo nella sua cucina, ma anche nella sua natura. In termini di paesaggio, qui c'è praticamente tutto: dalle Alpi alle pianure, dalle praterie alle pianure alluvionali del Danubio. Da molti punti, la vista sul Danubio è davvero suggestiva. È un piacere che alcuni indirizzi culinari di alto livello siano vicino all'acqua. Altri sono splendidamente immersi nella natura. Fai un bel respiro!

La locanda della Bassa Austria è un bene culturale. Qui si concentrano molte cose: ospitalità, padroni di casa pieni di carattere e ottimi piatti regionali genuini che non hanno bisogno di essere messi in scena: dal maiale arrosto croccante agli asparagi di Marchfeld ai canederli di albicocca della Wachau. Ecco una selezione dei migliori posti dove sentirsi a casa.