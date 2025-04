Dalle classiche locande agli eccezionali ristoranti gourmet: ecco un tour dei migliori indirizzi gastronomici del Burgenland.

Cucina pluripremiata nel Burgenland: semplicità portata all'eccellenza che sa di terra, radici e passione di chef talvolta pluridecorati. Che spesso condividono uno sguardo al futuro.

I paesaggi naturali del Burgenland emozionano e allo stesso tempo aprono il cuore. Qualcosa fruscia tra i canneti, il sole si riflette sulla superficie del lago Neusiedler See. Ecco, una cicogna! Direttamente sull'acqua o in mezzo alla natura sei molto vicino all'essenza del Burgenland. Degustare il cibo locale di stagione in questi luoghi speciali è un'esperienza in sé.

Il “vero” Burgenland lo troverai sicuramente nelle numerose locande e taverne, alcune delle quali servono da generazioni la migliore cucina casalinga. Non solo classica, ma anche moderna, al passo con i tempi. Ma senza esagerare. Dopo tutto, deve restare vera, onesta. Proprio come i padroni di casa, che rendono le locande i luoghi sociali che sono sempre stati.