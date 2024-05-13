Alla ricerca di un ristorante di alta classe in Carinzia? Questi sono i nostri consigli – dalla trattoria al ristorante di lusso.

Pura gioia di vivere in ogni boccone: la gastronomia d’eccellenza della Carinzia è un vero piacere per il palato. Grandi maestri della cucina creano qui classici originali, raffinati e reinterpretati in chiave moderna al più alto livello. Non mancano sfumature mediterranee, del resto l’Adriatico non è lontano. Ti presentiamo una selezione di indirizzi di alta classe, pluripremiati, per i veri buongustai.

La Carinzia vanta non meno di 200 laghi balneabili, oltre a possenti paesaggi montani, splendidi vigneti e pittoreschi borghi. Slow Food è di casa qui, così come il talento di godere delle cose belle della vita. Tra queste ci sono anche le delizie culinarie che, in alcuni luoghi particolari, sull’acqua, nel verde e in altitudine, si trasformano in esperienze multisensoriali.

I classici della Carinzia, che a volte si presentano in maniera tradizionale e altre volte più moderna, e la nuova cucina carinziana con sapori alpino-adriatici si fondono in una deliziosa simbiosi nelle trattorie della regione più meridionale del paese. Dal Kärntner Reindling, un dolce a base di pasta lievitata, al pesce fresco dei laghi locali, fino ai famosi Kärntner Kasnudeln (ravioli al formaggio) con il loro bordo "a cordoncino", ci sono veri tesori nei menu delle locande, dove è facile sentirsi come nel soggiorno di casa.