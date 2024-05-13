I migliori ristoranti in Carinzia
Pura gioia di vivere in ogni boccone: la gastronomia d’eccellenza della Carinzia è un vero piacere per il palato. Grandi maestri della cucina creano qui classici originali, raffinati e reinterpretati in chiave moderna al più alto livello. Non mancano sfumature mediterranee, del resto l’Adriatico non è lontano. Ti presentiamo una selezione di indirizzi di alta classe, pluripremiati, per i veri buongustai.
La Carinzia vanta non meno di 200 laghi balneabili, oltre a possenti paesaggi montani, splendidi vigneti e pittoreschi borghi. Slow Food è di casa qui, così come il talento di godere delle cose belle della vita. Tra queste ci sono anche le delizie culinarie che, in alcuni luoghi particolari, sull’acqua, nel verde e in altitudine, si trasformano in esperienze multisensoriali.
I classici della Carinzia, che a volte si presentano in maniera tradizionale e altre volte più moderna, e la nuova cucina carinziana con sapori alpino-adriatici si fondono in una deliziosa simbiosi nelle trattorie della regione più meridionale del paese. Dal Kärntner Reindling, un dolce a base di pasta lievitata, al pesce fresco dei laghi locali, fino ai famosi Kärntner Kasnudeln (ravioli al formaggio) con il loro bordo "a cordoncino", ci sono veri tesori nei menu delle locande, dove è facile sentirsi come nel soggiorno di casa.
Ristoranti di alta classe in Carinzia
La sofisticata cucina regionale con accenti mediterranei è servita dallo chef Fabian Kautz al Ristorante Vogelhaus: l'attenzione ai dettagli è evidente nei menu che cambiano ogni mese. Consigliato ai buongustai! Allo stesso modo Hubert Wallner nel suo ristorante sorprende con le specialità locali e un menu che combina abilmente piatti mediterranei e dell'Estremo Oriente. Un indirizzo di spicco per i piatti creativi a base di pesce è il Ristorante di pesce Sicher: il salmerino e la trota provengono dai laghetti del ristorante, mentre le circa 200 erbe e molte verdure sono coltivate nella fattoria. Anche il ristorante la Trota sul lago Weißensee propone nei suoi eleganti piatti il pesce e le erbe della propria fattoria, insieme ai migliori prodotti di partner locali selezionati. Regionale, stagionale e fresca: questo è il sapore della sofisticata cucina del Ristorante Lagana - dai pranzi di lavoro alle cene a più portate.
I ristoranti d'eccellenza della Carinzia
Nel ristorante Lilienberg presso la splendida cantina, il nuovo capo chef Thomas Guggenberger cucina con passione e precisione artigianale. La "cucina naturale dell'Alpe-Adria" è servita al ristorante Trippolt zum Bären, dove Josef Trippolt riesce sempre a trovare un equilibrio tra sapori regionali e mediterranei. Sperimentale e altamente creativo è l'ordine del giorno al Moritz: Roman Pichler serve il suo sofisticato slow food nell'ambiente moderno e arioso del ristorante ristrutturato. La Terrasse nell'elegante castello di Seefels è un indirizzo da provare per le moderne interpretazioni della cucina adriatico-alpina, che Richard Hessl ha creato qui con vista sul lago Wörthersee. Sul lago Weissensee si trova il Neusacherhof dove il giovane e scatenato Stefan Glantschnig cucina a regola d'arte: È un maestro della cucina da trattoria tipica di alta qualità e della cucina raffinata con specialità regionali.
Ristoranti con un'atmosfera speciale in Carinzia
Nel piccolo e raffinato Bärenwirt nel centro della piazza principale di Hermagor, Claudia e Manuel Ressi presentano i prodotti della Gailtal, combinando magistralmente tradizione e modernità. Lo Stiftsschmiede, dove le specialità mediterranee e regionali si trasformano in piatti eleganti e semplici, è noto per i suoi piatti di pesce e la magnifica vista sul lago di Ossiach. Se, invece, scegli di cenare sulla terrazza del ristorante Ristorante Kronensaal del castello di Landskron e assaporare la cucina pluripremiata, potrai ammirare i tetti di Villach e il panorama delle Caravanche. Al Seespitz, nello Schlosshotel Velden, direttamente sul lago Wörthersee, sono serviti piatti ispirati ai criteri slow-food e una raffinata cucina da bistrot con accenti mediterranei; il pesce fresco proviene dal lago privato del castello.
Ristoranti con vista speciale in Carinzia
Hai voglia di delizie culinarie in un vigneto con vista sulle montagne? Allora vieni al Ristorante Leiten di Klagenfurt, dove sono serviti solo prodotti regionali e stagionali provenienti dagli orti del ristorante. Chi preferisce cenare in riva al lago può farlo nella veranda dell'Hotel-Ristorante Seefischer sul lago Millstatter See dove si può gustare la cucina austro-mediterranea con un pizzico di mondo. Sullo stesso lago si trova Il Moerisch: nel padiglione del laghetto e sulla veranda puoi gustare la cucina regionale alpino-adriatica con tanto pesce fresco. Lo Strandhotel am Weissensee è il primo hotel vegetariano dell'Austria e serve soprattutto piatti regionali, biologici e vegani con vista sull'acqua limpida. Sempre sull'acqua, sul lago Wörthersee, si trova anche lo stabilimento balneare Werzer’s Badehaus. La cucina è nota per i suoi piatti di pesce e riesce a trovare un equilibrio tra ieri e oggi; i tramonti sul lago sono particolarmente belli.
Locande in Carinzia
La sala gourmet del Landhotel Lindenhof è piccola ma molto raffinata: con soli cinque tavoli, ti sorprenderà con interpretazioni moderne di classici; gli ingredienti sono di provenienza locale. "Piatti antichi, cucina giovane, prodotti locali e tanti buoni vini" è il motto Ristorante Bär & Schaft a Völkermarkt - che vanta una lunga storia. La Locanda Alte Point ad Arriach, nel cuore della Carinzia, è un indirizzo popolare per una cucina regionale sofisticata, a volte sostanziosa, a volte più leggera, ma sempre convincente. In un ambiente informale Frierss Feines Haus a Villach serve specialità carinziane e una sofisticata cucina fusion alpino-asiatica. Alla Locanda Kropf a Griffen puoi gustare i classici della cucina casalinga con influenze moderne. Se sei curioso di assaggiare un entusiasmante menu gourmet preparato con il meglio della regione, prenota per il venerdì sera!
Trattorie in Carinzia
La Loystubn dell'Hotel Pulverer di Bad Kleinkirchheim non ha solo una storia di 400 anni, ma anche una cucina impressionante, che valorizza molti prodotti della propria azienda agricola. La Locanda delle Arti e dei Mestieri a Liebenfels punta su erbe, fiori e spezie; si trova in un affascinante casale e offre, oltre ai classici della Carinzia, anche piatti dal wok. Il pollo fritto croccante è il piatto forte del Landgasthof Neugebauer a Lölling, ma non mancano i piatti moderni, come il "sushi carinziano" a base di trote locali. Nella rustica e accogliente Locanda Sandwirt a Maria Saal, vicino a Klagenfurt, si servono piatti regionali con accenti mediterranei e piatti quasi dimenticati ora riportati in vita; il giardino per gli ospiti è meraviglioso. Da provare anche il Brunnwirt Kassl a Guttaring: puoi sederti all'aperto e assaporare una cucina casalinga di alto livello.