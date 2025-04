Ristoranti nel Salisburghese

Ristoranti con un'atmosfera speciale nel Salisburghese

Il turchese del Fuschlsee fa da cornice al Brunnwirt dove il pesce fresco e altri ingredienti della regione vengono affinati con grande ambizione in una casa di 600 anni fa. Casual dining al Ristorante Flos che si trova in una splendida posizione ai piedi dello Schmittenhöhe a Zell am See: i suoi piatti moderni e regionali sono originali, anche dal punto di vista visivo. Il lago Wallersee, invece, ospita il Weyringer, ristorante che è sinonimo di una cucina cosmopolita e saporita capace di trasformare presunte contraddizioni in armonia. I contrasti giocano un ruolo importante anche al Paradoxon di Salisburgo, dove ricette non convenzionali a base di ingredienti semplici compongono il piatto in modo purista: le sorprese sono inevitabili. Al Forsthofgut di Leogang, circondato da prati e boschi, la cucina è servita in un ambiente esclusivo: solo10 posti a sedere davanti a una cucina a vista, che propone piatti alpino-mediterranei, vegani o "coerentemente regionali".