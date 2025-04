Trattorie tipiche in Stiria

Il Johann Genussraum a Schladming dimostra che urbano e alpino non sono in contraddizione, né lo sono classico e moderno. Anche al Genussreffpunkt Höfer a Weinitzen, vicino a Graz, si offre anche un'interpretazione moderna della cucina tradizionale austriaca. Per un approfondimento, scegli il "Genussreise", un menu di 5 portate con un focus stagionale. Un mix di trattoria e ristorante con vini pregiati è anche l'Harkamp nel Saustal, in mezzo ai vigneti, la zuppa di vino e il pollo fritto sono particolarmente apprezzati. Il Ristorante ARX a Rohrmoos-Schladming sorprende per i suoi piatti tradizionali e innovativi, arricchiti con le erbe del proprio orto; sono disponibili anche vini naturali. Il Ristorante biologico Retter a Pöllauberg utilizza prodotti biologici raccolti a mano in un raggio di 25 chilometri e serve anche piatti vegani. Un pioniere del cibo biologico!