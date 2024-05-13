Rustica, genuina e incredibilmente buona: sperimenta la famosa ospitalità tirolese fermandoti in una locanda tipica o in un rinomato ristorante di alto livello.

Dalla purista a quella di ispirazione francese, dall'innovativa alla tradizionale: la cucina tirolese, premiata e stellata, ama lavorare con i migliori prodotti della regione, ma si sente comunque internazionale. Una contraddizione? Niente affatto. Piuttosto una grande arte culinaria creata da persone con idee, visioni e passione per il piacere.

Alpi di Kitzbühel, Karwendel e Zugspitze: il Tirolo è la regione delle montagne. Dove ci sono montagne, è ovvio, ci sono valli: la natura è meravigliosa in entrambe. Valli e cime ospitano ottimi ristoranti, dove si può godere della meravigliosa aria fresca e assaporare i prodotti che germogliano nel campo vicino, che pascolano negli alpeggi alpini o che maturano sugli alberi proprio accanto.

Canederli tirolesi allo speck, Kässpätzle (spätzle al formaggio) e Schlutzkrapfen (canederli ripieni di spinaci): oltre a questi classici delle taverne tirolesi, sulle tavole dei locali, sempre accoglienti e talvolta moderne, arrivano anche piatti nuovi, internazionali o addirittura esotici. Cosa accomuna tutti i ristoranti? La famosa ospitalità tirolese. Grüß Gott = Buongiorno!

