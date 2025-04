Ristoranti di alta classe in Vorarlberg

Cucina alpino-asiatica di altissimo livello è offerta alla Griggeler Stuba nel Burg Vital Resort di Oberlech, considerato uno dei migliori ristoranti del Paese. Lusso puro! Similmente, al 5 stelle Superior Hotel Aurelio a Lech, il connubio tra cucina tradizionale e internazionalità è eseguito con maestria – come nella raffinata Stube dell'Hotel Gasthof Post, un'altra meta top per i gourmet a Lech. Il Mangold nel Lochau è conosciuto per una simbiosi intrigante tra casa (ad esempio la selvaggina) e mondo (ad esempio l'uso del curry), servendo "slowfood per l'anima senza fronzoli". La cucina della Kilian Stuba nell'Ifen Hotel nel Kleinwalsertal si descrive come aperta al mondo e un po' francofila, con prodotti di punta trasformati in piatti intensi e genuini. Una vera esperienza!