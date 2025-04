Occorre il visto per andare in Austria?

I cittadini degli Stati membri dell'UE, degli Stati dello spazio economico SEE, della Svizzera e di numerosi altri Paesi (ad esempio Australia, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ecc.) non hanno bisogno di un visto per entrare in Austria. Per tutte le altre nazionalità è necessario un visto Schengen per un soggiorno fino a 90 giorni.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen, anche i cittadini di Paesi terzi che necessitano di un visto possono entrare in Austria con un visto Schengen senza dover richiedere un ulteriore visto austriaco.

I cittadini in possesso di un permesso di soggiorno in uno Stato Schengen sono autorizzati a recarsi in qualsiasi altro Stato Schengen e a soggiornarvi per un massimo di 90 giorni.