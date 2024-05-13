Hotel e ristoranti senza barriere architettoniche, musei inclusivi e mete escursionistiche facilmente raggiungibili in molte regioni

Una vacanza senza barriere in Austria significa viaggiare pianificando e muovendosi nel modo più autonomo possibile, sia negli alloggi che nella natura, nella cultura e nella mobilità. L’accessibilità non si ferma sulla soglia di casa. Comprende informazioni accessibili, ausili per l’orientamento e offerte inclusive per esigenze diverse. Molte offerte in Austria sono pensate per tenere conto delle diverse esigenze.

L’Austria offre una grande varietà di hotel accessibili alle persone in sedia a rotelle, mete escursionistiche e attività senza barriere: dai sentieri escursionistici ben segnalati, ai laghi e alle aree di svago alpine, passando per offerte inclusive di sport estivi e invernali, fino a musei e siti culturali con audiodescrizione, modelli tattili o visite guidate in lingua dei segni. A ciò si aggiungono soluzioni di trasporto e mobilità senza barriere architettoniche, che rendono la convivenza una realtà naturale – in città e in campagna, in ogni stagione dell’anno.