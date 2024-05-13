Man in wheelchair on bathing platform with two children jumping into green lake water, forested mountains in background.
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Vacanze senza barriere e inclusione culturale in Austria

Hotel e ristoranti senza barriere architettoniche, musei inclusivi e mete escursionistiche facilmente raggiungibili in molte regioni

Una vacanza senza barriere in Austria significa viaggiare pianificando e muovendosi nel modo più autonomo possibile, sia negli alloggi che nella natura, nella cultura e nella mobilità. L’accessibilità non si ferma sulla soglia di casa. Comprende informazioni accessibili, ausili per l’orientamento e offerte inclusive per esigenze diverse. Molte offerte in Austria sono pensate per tenere conto delle diverse esigenze.

L’Austria offre una grande varietà di hotel accessibili alle persone in sedia a rotelle, mete escursionistiche e attività senza barriere: dai sentieri escursionistici ben segnalati, ai laghi e alle aree di svago alpine, passando per offerte inclusive di sport estivi e invernali, fino a musei e siti culturali con audiodescrizione, modelli tattili o visite guidate in lingua dei segni. A ciò si aggiungono soluzioni di trasporto e mobilità senza barriere architettoniche, che rendono la convivenza una realtà naturale – in città e in campagna, in ogni stagione dell’anno.

Vacanze senza barriere nelle regioni e nelle città

In Austria esistono numerose offerte accessibili, sia in ambito urbano che nella natura. Si va dalle mete escursionistiche e dagli alloggi accessibili alle offerte culturali e naturalistiche con accessi senza barriere.

Innsbruck: vivere le montagne e la città senza barriere

Alta Austria: viaggi senza barriere architettoniche

Salisburghese: tour senza barriere

Linz: cultura senza barriere e passeggiate in città

Graz: alla scoperta della città e dei sapori senza barriere

Tirolo: percorsi ed escursioni senza barriere nelle Alpi

Stiria: piaceri senza barriere tra montagne e cultura

Salisburgo: tour senza barriere nella città di Mozart

Carinzia: escursioni senza barriere, laghi e natura

Burgenland: esperienze senza barriere sul lago e in campagna

Bassa Austria: tempo libero ed escursioni senza barriere

Vorarlberg: viaggiare e godersi il viaggio senza barriere

Vienna: cultura e città senza barriere

Attività accessibili nelle regioni

Laghi balneabili con accesso al lago senza barriere

Alcuni laghi balneabili offrono accessi senza barriere architettoniche e servizi quali rampe di accesso, sollevatori per bagnanti, sedie a rotelle da nuoto e servizi igienici accessibili.

Lago di Faaker

Rampa di accesso senza barriere architettoniche, elevatore per l’accesso all’acqua e servizi igienici presso la spiaggia di Egg.

Stabilimento balneare Egg

Lago di Obertrum

Sollevatore per piscina senza barriere architettoniche nel «Biodorf» di Seeham am See e altre strutture accessibili alle sedie a rotelle.

Seeham sull'Obertrumer See

Lago Wörthersee

Accesso al lago senza barriere, strutture accessibili alle sedie a rotelle e parcheggio davanti al più grande stabilimento balneare su un lago interno d’Europa.

Stabilimento balneare di Klagenfurt

Lago Ossiacher

Grazie all’accesso senza barriere al lago, sia gli ospiti del campeggio che i visitatori esterni possono fare il bagno nella zona balneare.

Campingbeach ad Annenheim

Lago balneabile di Ried

Sollevatore per piscina che consente un accesso senza barriere al lago, oltre a servizi igienici accessibili.

Lago balneabile di Ried

Lago Millstätter

Rampa senza barriere architettoniche, sedia a rotelle da nuoto (fissata con il sistema Eurokey) e servizi igienici accessibili.

Döbriach sul Millstätter See

Lago Attersee nel Salzkammergut

Nelle località di Seewalchen, Unterach e Weyregg, le spiagge sono dotate di ascensori per garantire un accesso senza barriere al lago.

Lago Attersee

Vivere l’arte e la cultura in modo inclusivo

Vivere l’arte e la cultura in modo inclusivo va oltre l’accessibilità architettonica. L’audiodescrizione, i modelli tattili per persone ipovedenti o le visite in lingua dei segni consentono un accesso autonomo a musei, mostre ed eventi.

Castello di Schönbrunn a Vienna: storia senza barriere

Museo di Vienna: un programma variegato e accessibile

Museo di Salisburgo: un'ampia offerta accessibile a tutti

Teatro del Festival di Bregenz: eventi accessibili a tutti

Dom Quartier Salisburgo: visita al museo senza barriere

Mondi di cristallo Swarovski: un’esperienza senza barriere

Museo del Duomo di Vienna: app con Talk-Back e Voice-Over

Museo d’arte Lentos: offerte didattiche accessibili

Albertina: visite guidate per persone non udenti

Museo di Storia dell’Arte di Vienna: Arte per tutti

Museo dei Celti di Hallein

Castello di Hof, Bassa Austria: storia senza barriere

Museo del Vorarlberg: un programma variegato e accessibile

Teatro dei Festival di Erl, Tirolo senza barriere

Arte e cultura senza ostacoli

Nella guida ai musei inclusivi troverete musei in Austria che garantiscono accessibilità e inclusione nelle loro offerte culturali.

Visite guidate senza barriere

Ascoltare, percepire, riscoprire le città: a Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Graz, guide specializzate offrono un accesso senza barriere alla storia urbana. Per gli ospiti non vedenti, ipovedenti o con mobilità ridotta, la cultura diventa un’esperienza diretta.

Salisburgo: visite in città per non vedenti e ipovedenti

Graz: visite guidate della città con audio da ascoltare

Vienna: visite per non vedenti e persone con disabilità

Innsbruck: visite della città senza barriere architettoniche

Massima libertà di movimento per chi ha mobilità ridotta

Viaggi in autobus per persone con mobilità ridotta

Molti autobus postali sono dotati di rampa o elevatore, offrono posti riservati alle sedie a rotelle e forniscono informazioni acustiche e visive ai passeggeri a bordo.

Viaggi in autobus senza barriere

Viaggi in treno con ÖBB per persone con mobilità ridotta

Accessibilità, assistenza, biglietti senza supplemento. Qui trovate informazioni e basi giuridiche sui viaggi in treno senza barriere in Austria.

Viaggi con ÖBB senza barriere

Viaggi in battello sul Danubio

Inclusione a bordo: la DDSG Blue Danube offre crociere senza barriere per persone con esigenze particolari – un’esperienza sicura e confortevole sul Danubio.

Navigare sul Danubio senza barriere
Flessibilità in vacanza

Come arrivare e spostarsi: senza barriere in Austria

Viaggiare in auto offre grande flessibilità per scoprire l’Austria. Per le persone con mobilità ridotta è spesso l’opzione migliore o l’unica disponibile. Ecco le linee guida più importanti:

  • In Austria vigono norme speciali per i viaggiatori in possesso di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità rilasciato da uno degli Stati membri dell’UE. È consentito sostare in presenza di cartelli di divieto di sosta o di linee gialle sul bordo della carreggiata. In questo contesto è consentito anche il carico di ausili come le sedie a rotelle.

  • È consentito anche il carico nelle zone pedonali con il contrassegno di parcheggio.

  • Le zone di sosta breve sono gratuite per le persone con disabilità e utilizzabili senza limiti di tempo.

  • I parcheggi riservati alle persone con disabilità sono solitamente contrassegnati dal simbolo di una sedia a rotelle su un cartello stradale o sul manto stradale. In questi casi è consentito parcheggiare con il contrassegno UE, a meno che i posti non siano riservati a nome di una persona specifica o tramite targa. Il tesserino di parcheggio deve essere esposto in modo visibile dietro il parabrezza.

  • L’esenzione dai pedaggi autostradali («vignetta» e pedaggi a tratta) si applica solo alle persone con disabilità residenti in Austria.

Info sul tesserino di parcheggio UERicerca di aree di sosta autostradali

Alloggi senza barriere: vivere l’Austria senza limiti

Hotel JUFA: camere accessibili e servizi extra

Hotel Educare: infrastruttura completamente accessibile

Hotel benessere senza barriere: relax in Austria

Info pratiche per una vacanza senza barriere in Austria

Lista di controllo per il viaggio per persone con disabilità

Lista di controllo per il viaggio

Ricerca di alloggi accessibili

Alloggi

Ricerca di luoghi accessibili alle sedie a rotelle

Mappa

Holidays on Wheels

Info per persone con disabilità

Alloggi e programmi di escursioni

Vacanze assistite

Servizi igienici Eurokey in Austria

Sedi Eurokey

Domande frequenti

L'Austria offre attività ricreative senza barriere architettoniche sia in città che nella natura, come mete escursionistiche accessibili, sentieri escursionistici, cultura inclusiva (musei, visite guidate con lingua dei segni/audiodescrizione), attività sportive estive e invernali (ad es. handbike, monosci) nonché zone balneari e laghi accessibili.

L’inclusione nei musei va oltre l’accessibilità fisica. Si tratta di strutturare la mediazione in modo tale che le persone con disabilità possano pianificare e vivere la loro visita al museo in modo autonomo. Ciò significa che i contenuti espositivi dei reperti, delle collezioni e dei temi devono poter essere vissuti attraverso diversi sensi e canali informativi. Tra questi rientrano formati inclusivi per la mediazione di eventi, visite guidate o workshop.

La Guida ai musei inclusiva fornisce indicazioni sull’offerta disponibile in tutta l’Austria.

In tutti i Länder austriaci sono disponibili offerte per il tempo libero senza barriere. Molte regioni e città elencano le proprie offerte su pagine informative dedicate: dalle mete escursionistiche accessibili alle esperienze nella natura, fino alla cultura e allo sport inclusivi. A seconda dello Stato federale, l’attenzione è rivolta, ad esempio, alle esperienze alpine, ai laghi, ai paesaggi fluviali o alle città, in modo che possiate trovare in tutto il Paese offerte adatte alle diverse esigenze.

Le dotazioni speciali degli hotel accessibili consentono agli ospiti con disabilità di utilizzare facilmente tutte le strutture: accesso senza barriere alle camere, al ristorante o alla terrazza solarium e molti altri comodi extra. In combinazione con attività ricreative senza barriere nella natura, una vacanza in Austria è letteralmente senza limiti.

Con un contrassegno di parcheggio UE per persone con disabilità, in Austria si hanno diritto a particolari agevolazioni:

  • le zone di sosta breve sono gratuite e utilizzabili senza limiti di tempo.

  • È consentito sostare nelle zone con divieto di sosta o sulle linee gialle, nonché ricaricare i veicoli nelle zone pedonali.

  • È consentito utilizzare i parcheggi riservati alle persone con disabilità, purché non siano riservati.

  • Il contrassegno di parcheggio deve essere esposto in modo visibile all’interno del veicolo.

Info sul tesserino di parcheggio UE

Molti treni e stazioni ÖBB, così come la maggior parte degli autobus postali, sono dotati di accessibilità per persone con disabilità. Il servizio di mobilità ÖBB vi assiste gratuitamente nella salita e nella discesa dal mezzo, previa prenotazione. Pianificare il viaggio con anticipo aiuta a utilizzare facilmente i collegamenti e i servizi adeguati.

Viaggi in treno con l’ÖBB

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