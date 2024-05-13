Vacanze senza barriere e inclusione culturale in Austria
Introduction
Una vacanza senza barriere in Austria significa viaggiare pianificando e muovendosi nel modo più autonomo possibile, sia negli alloggi che nella natura, nella cultura e nella mobilità. L’accessibilità non si ferma sulla soglia di casa. Comprende informazioni accessibili, ausili per l’orientamento e offerte inclusive per esigenze diverse. Molte offerte in Austria sono pensate per tenere conto delle diverse esigenze.
L’Austria offre una grande varietà di hotel accessibili alle persone in sedia a rotelle, mete escursionistiche e attività senza barriere: dai sentieri escursionistici ben segnalati, ai laghi e alle aree di svago alpine, passando per offerte inclusive di sport estivi e invernali, fino a musei e siti culturali con audiodescrizione, modelli tattili o visite guidate in lingua dei segni. A ciò si aggiungono soluzioni di trasporto e mobilità senza barriere architettoniche, che rendono la convivenza una realtà naturale – in città e in campagna, in ogni stagione dell’anno.
Vacanze senza barriere nelle regioni e nelle cittàIn Austria esistono numerose offerte accessibili, sia in ambito urbano che nella natura. Si va dalle mete escursionistiche e dagli alloggi accessibili alle offerte culturali e naturalistiche con accessi senza barriere.
Laghi balneabili con accesso al lago senza barriereAlcuni laghi balneabili offrono accessi senza barriere architettoniche e servizi quali rampe di accesso, sollevatori per bagnanti, sedie a rotelle da nuoto e servizi igienici accessibili.
Lago di Faaker
Rampa di accesso senza barriere architettoniche, elevatore per l’accesso all’acqua e servizi igienici presso la spiaggia di Egg.
Lago di Obertrum
Sollevatore per piscina senza barriere architettoniche nel «Biodorf» di Seeham am See e altre strutture accessibili alle sedie a rotelle.
Lago Wörthersee
Accesso al lago senza barriere, strutture accessibili alle sedie a rotelle e parcheggio davanti al più grande stabilimento balneare su un lago interno d’Europa.
Lago Ossiacher
Grazie all’accesso senza barriere al lago, sia gli ospiti del campeggio che i visitatori esterni possono fare il bagno nella zona balneare.
Lago balneabile di Ried
Sollevatore per piscina che consente un accesso senza barriere al lago, oltre a servizi igienici accessibili.
Lago Millstätter
Rampa senza barriere architettoniche, sedia a rotelle da nuoto (fissata con il sistema Eurokey) e servizi igienici accessibili.
Vivere l’arte e la cultura in modo inclusivoVivere l’arte e la cultura in modo inclusivo va oltre l’accessibilità architettonica. L’audiodescrizione, i modelli tattili per persone ipovedenti o le visite in lingua dei segni consentono un accesso autonomo a musei, mostre ed eventi.
Arte e cultura senza ostacoli
Nella guida ai musei inclusivi troverete musei in Austria che garantiscono accessibilità e inclusione nelle loro offerte culturali.
Visite guidate senza barriereAscoltare, percepire, riscoprire le città: a Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Graz, guide specializzate offrono un accesso senza barriere alla storia urbana. Per gli ospiti non vedenti, ipovedenti o con mobilità ridotta, la cultura diventa un’esperienza diretta.
Massima libertà di movimento per chi ha mobilità ridotta
Viaggi in autobus per persone con mobilità ridotta
Molti autobus postali sono dotati di rampa o elevatore, offrono posti riservati alle sedie a rotelle e forniscono informazioni acustiche e visive ai passeggeri a bordo.
Viaggi in treno con ÖBB per persone con mobilità ridotta
Accessibilità, assistenza, biglietti senza supplemento. Qui trovate informazioni e basi giuridiche sui viaggi in treno senza barriere in Austria.
Come arrivare e spostarsi: senza barriere in Austria
Viaggiare in auto offre grande flessibilità per scoprire l’Austria. Per le persone con mobilità ridotta è spesso l’opzione migliore o l’unica disponibile. Ecco le linee guida più importanti:
In Austria vigono norme speciali per i viaggiatori in possesso di un contrassegno di parcheggio per persone con disabilità rilasciato da uno degli Stati membri dell’UE. È consentito sostare in presenza di cartelli di divieto di sosta o di linee gialle sul bordo della carreggiata. In questo contesto è consentito anche il carico di ausili come le sedie a rotelle.
È consentito anche il carico nelle zone pedonali con il contrassegno di parcheggio.
Le zone di sosta breve sono gratuite per le persone con disabilità e utilizzabili senza limiti di tempo.
I parcheggi riservati alle persone con disabilità sono solitamente contrassegnati dal simbolo di una sedia a rotelle su un cartello stradale o sul manto stradale. In questi casi è consentito parcheggiare con il contrassegno UE, a meno che i posti non siano riservati a nome di una persona specifica o tramite targa. Il tesserino di parcheggio deve essere esposto in modo visibile dietro il parabrezza.
L’esenzione dai pedaggi autostradali («vignetta» e pedaggi a tratta) si applica solo alle persone con disabilità residenti in Austria.