E oggi? Il caffè viennese è e rimane un'istituzione. È ancora un luogo in cui ci si incontra per un caffè o un Weißer Spritzer, discutere e stare in buona compagnia. Al giorno d'oggi, è probabile incontrare politici al Zum Schwarzen Kameel, artisti e studenti d'arte al Café Prückel (di fronte al MAK) o attori al Café Landtmann, proprio accanto al Burgtheater. Il caffè è ancora visto come un'estensione del proprio salotto, come un luogo per una breve (o più lunga) pausa, che viene offerto in ogni angolo di Vienna. In estate, molti caffè offrono anche posti a sedere nel cosiddetto "Schanigarten" di fronte al locale, che prende il nome dal proprietario del caffè Gianni Tarroni, che ha iniziato questa attività in epoca imperiale.