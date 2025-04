Regole di comportamento per gli amici a quattro zampe

I cani in vacanza sono ottimi compagni per le escursioni! La maggior parte delle funivie consente di portare con sé gli amici a quattro zampe. Ma la protezione della natura e degli animali è una priorità assoluta nelle regioni alpine: non dimenticare la museruola e il guinzaglio in funivia e durante l'escursione. E di certo non la "doggie bag"!

Nella funivia Scheffau in Tirolo, ad esempio, con vista sulle Alpi di Kitzbühel, il motto è proprio "i cani sono i benvenuti"! Particolarmente consigliato è il sentiero panoramico per famiglie dell'Hartkaiser a Ellmau. La funivia Dachstein Krippenstein in Alta Austria porta alla piattaforma panoramica 5fingers in modo dog-friendly. E nella regione Montafon del Vorarlberg, amica dei cani, con gli impianti di risalita del Montafon si possono raggiungere molte vette come Muttersberg, Kristberg, Hochjoch.