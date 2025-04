Bagno della famiglia Philippine Welser

Nel Castello di Ambras, la sontuosa area termale non era solo un luogo di relax, ma anche un vero e proprio rituale sociale. In un’epoca di rigida moralità, il bagno offriva l’opportunità di godere di un lusso raffinato e, al tempo stesso, di curiose trasgressioni: cibo e bevande venivano serviti direttamente ai bagnanti, che trascorrevano ore in compagnia, concedendosi anche qualche sguardo furtivo ai corpi nudi.

Per Philippine Welser, il bagno non era solo un piacere, ma un aspetto fondamentale della vita quotidiana. La sua vasca, profonda 1,60 metri, era sorprendentemente avanzata per l’epoca: poteva essere riscaldata sia con una stufa che con pietre roventi. Philippine, esperta conoscitrice delle erbe medicinali, arricchiva l’acqua con miscele profumate e curative, trasformando ogni bagno in un vero trattamento di benessere.

Secondo una leggenda, Philippine trovò la morte proprio in quella vasca da bagno. Le voci dell’epoca sussurravano che la sua suocera, mai rassegnata al matrimonio del figlio con una donna di origini borghesi, non avesse mai accettato la sua presenza a corte. Ancora oggi, c’è chi crede che la morte di Philippine non sia stata naturale, alimentando il mistero che avvolge la sua figura e rendendo il Castello di Ambras ancora più affascinante.