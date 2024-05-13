Traunsee-Almtal
La bellezza dei laghi nel Salzkammergut
Introduction
È l'immagine delle montagne che si riflettono nel Traunsee a lasciare il segno. Soprattutto l'imponente Traunstein che si erge direttamente sulle rive del lago. Situato sul margine settentrionale delle Alpi Calcaree Settentrionali, a 423 metri sul livello del mare, è il quarto lago più grande dell'Austria. Con i suoi 204 metri è anche il lago più profondo dell'Austria, il che conferisce alle sue acque un intenso colore blu-verde. È comprensibile perché la regione del Traunsee-Almtal nel Salzkammergut sia nota da tempo come meta di villeggiatura estiva, poiché qui è possibile rilassarsi e rigenerarsi meravigliosamente. E allo stesso tempo c'è così tanto da scoprire: velieri e piccole barche da pesca scivolano dolcemente sul Traunsee. Su una piccola isola nel lago troneggia il castello sul lago Ort, uno degli edifici più antichi del Salzkammergut.
Dal punto di vista culturale, questa vivace zona è sempre stata molto attiva: il famoso scrittore austriaco Thomas Bernhard amava questa zona e la citava spesso nelle sue opere. La città di Gmunden è famosa ben oltre i confini nazionali per la sua secolare tradizione nella lavorazione della ceramica. Ogni anno, in estate, si svolgono le Gmundner Festwochen, le settimane festive di Gmunden.
La regione Traunsee-Almtal da tutte le prospettive
Attrazioni principali
Ceramica di Gmunden
Gmunden è famosa in tutto il mondo per la sua lunga tradizione nella produzione di ceramiche. Il caratteristico design verde e bianco delle ceramiche di Gmunden è diventato sinonimo della cultura austriaca della tavola. È sinonimo di amore per l'artigianato tradizionale, poiché ogni pezzo è realizzato e dipinto a mano. Gli interessati possono visitare la manifattura e scoprire di più sull'arte della ceramica durante le visite guidate.
Gmunden si trova sulla sponda settentrionale del lago Traunsee e vanta una lunga storia che risale al Medioevo. Passeggiando per il centro storico, si notano immediatamente gli edifici storici ben conservati, i vicoli stretti e le piazze pittoresche. Gmunden è descritta come una città romantica e allo stesso tempo vivace. Qui è possibile gustare un ottimo caffè sul lungolago, ammirare le imponenti montagne e respirare l'atmosfera alpina.
Waldness
La valle dell'Almtal può vantarsi di essere una delle regioni più ricche di boschi dell'Austria ed è la prima destinazione forestale d'Europa. Il forest bathing combina il desiderio di un'esperienza naturale autentica con il relax e il riposo. 18 comuni della regione che collaborano tra loro offrono attività e programmi, ma anche semplicemente spazio e tempo per vivere la foresta in modo sostenibile.
I luoghi sul lago Traunsee
Gmunden am Traunsee
La piccola città storica affascina con il suo charme e merita una visita. È diventata famosa grazie alla ceramica che qui viene ancora prodotta a mano.
Grünau im Almtal
Il paese è situato ai piedi dei Toten Gebirge e lungo la Strada Romantica. Inoltre, Grünau im Almtal è membro dell'associazione dei villaggi alpinistici.
Traunkirchen am Traunsee
L'idilliaco centro del paese, situato su una penisola che si protende dalla riva occidentale, è caratterizzato dall'imponente scenario del Traunstein. Un luogo da favola.
Ebensee am Traunsee
Luoghi incredibilmente belli, una posizione centrale per escursioni e padroni di casa cordiali rendono questo posto sul lago Traunsee un'esperienza indimenticabile.
Eventi speciali
Settimane festive del Salzkammergut a Gmunden
Da aprile ad agosto, artisti emergenti e rinomati hanno la possibilità di esibirsi sul palco. Letteratura, musica, teatro, cabaret e arti figurative: clicca qui per il programma.
Corsa toscana a Gmunden
Chi ama fare sport in vacanza può partecipare alla corsa attraverso la pittoresca Gmunden. Si parte dalla piazza del municipio e si prosegue lungo l'Esplanade che costeggia il lago Traunsee.