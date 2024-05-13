Schloss Ort castle on an island in Lake Traunsee, sailboats, mountain panorama in background, Gmunden
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Traunsee-Almtal
La bellezza dei laghi nel Salzkammergut

La regione intorno al Traunsee esercita un fascino magico. Qui ci si immerge nel Salzkammergut, si gode della sua bellezza e si vive la cultura attorno a Gmunden.

È l'immagine delle montagne che si riflettono nel Traunsee a lasciare il segno. Soprattutto l'imponente Traunstein che si erge direttamente sulle rive del lago. Situato sul margine settentrionale delle Alpi Calcaree Settentrionali, a 423 metri sul livello del mare, è il quarto lago più grande dell'Austria. Con i suoi 204 metri è anche il lago più profondo dell'Austria, il che conferisce alle sue acque un intenso colore blu-verde. È comprensibile perché la regione del Traunsee-Almtal nel Salzkammergut sia nota da tempo come meta di villeggiatura estiva, poiché qui è possibile rilassarsi e rigenerarsi meravigliosamente. E allo stesso tempo c'è così tanto da scoprire: velieri e piccole barche da pesca scivolano dolcemente sul Traunsee. Su una piccola isola nel lago troneggia il castello sul lago Ort, uno degli edifici più antichi del Salzkammergut.

Dal punto di vista culturale, questa vivace zona è sempre stata molto attiva: il famoso scrittore austriaco Thomas Bernhard amava questa zona e la citava spesso nelle sue opere. La città di Gmunden è famosa ben oltre i confini nazionali per la sua secolare tradizione nella lavorazione della ceramica. Ogni anno, in estate, si svolgono le Gmundner Festwochen, le settimane festive di Gmunden.

Informazioni rapide sul Traunsee-Almtal
Posizione:Alta Austria / Salzkammergut
Superficie:1.100 km²
Abitanti:90.000 (marzo 2025)
Profondità del lago Traunsee:204 metri
Montagna locale:Traunstein (1.691 m)
Periodo migliore per viaggiare
Spring, Summer e Autumn
Ideale per
Tutti

La regione Traunsee-Almtal da tutte le prospettive

Attrazioni principali

Navigazione: ammirare il paesaggio davanti agli occhi

Castello Ort: pittoresca cappella sul lago

Traunstein: l'imponente “ingresso” al Salzkammergut

Grünberg: un paradiso per gli escursionisti

Toscanapark: per splendide passeggiate sul lago

Ceramiche di Gmunden: qualità artigianale dal 1492

Traunfall: cascata alta 12 metri

Parco naturale Cumberland Grünau

All'insegna della cultura e ceramica

Ceramica di Gmunden

Gmunden è famosa in tutto il mondo per la sua lunga tradizione nella produzione di ceramiche. Il caratteristico design verde e bianco delle ceramiche di Gmunden è diventato sinonimo della cultura austriaca della tavola. È sinonimo di amore per l'artigianato tradizionale, poiché ogni pezzo è realizzato e dipinto a mano. Gli interessati possono visitare la manifattura e scoprire di più sull'arte della ceramica durante le visite guidate.

Gmunden si trova sulla sponda settentrionale del lago Traunsee e vanta una lunga storia che risale al Medioevo. Passeggiando per il centro storico, si notano immediatamente gli edifici storici ben conservati, i vicoli stretti e le piazze pittoresche. Gmunden è descritta come una città romantica e allo stesso tempo vivace. Qui è possibile gustare un ottimo caffè sul lungolago, ammirare le imponenti montagne e respirare l'atmosfera alpina.

Ceramica di Gmunden

Attività nella regione Traunsee-Almtal

Più che un bagno nella foresta

Waldness

La valle dell'Almtal può vantarsi di essere una delle regioni più ricche di boschi dell'Austria ed è la prima destinazione forestale d'Europa. Il forest bathing combina il desiderio di un'esperienza naturale autentica con il relax e il riposo. 18 comuni della regione che collaborano tra loro offrono attività e programmi, ma anche semplicemente spazio e tempo per vivere la foresta in modo sostenibile.

Scopri di più sulla Waldness

I luoghi sul lago Traunsee

Gmunden am Traunsee

La piccola città storica affascina con il suo charme e merita una visita. È diventata famosa grazie alla ceramica che qui viene ancora prodotta a mano.

Gmunden am Traunsee

Grünau im Almtal

Il paese è situato ai piedi dei Toten Gebirge e lungo la Strada Romantica. Inoltre, Grünau im Almtal è membro dell'associazione dei villaggi alpinistici.

Grünau im Almtal

Traunkirchen am Traunsee

L'idilliaco centro del paese, situato su una penisola che si protende dalla riva occidentale, è caratterizzato dall'imponente scenario del Traunstein. Un luogo da favola.

Traunkirchen am Traunsee

Ebensee am Traunsee

Luoghi incredibilmente belli, una posizione centrale per escursioni e padroni di casa cordiali rendono questo posto sul lago Traunsee un'esperienza indimenticabile.

Ebensee am Traunsee

Altmünster am Traunsee

Il paese si trova direttamente sul lago Traunsee, con vista sul Traunstein. Qui sono nel posto giusto tutti coloro che cercano tranquillità e vogliono vivere la natura.

Altmünster am Traunsee

Eventi speciali

Settimane festive del Salzkammergut a Gmunden

12/04/2025 – 17/08/2025
Gmunden

Da aprile ad agosto, artisti emergenti e rinomati hanno la possibilità di esibirsi sul palco. Letteratura, musica, teatro, cabaret e arti figurative: clicca qui per il programma.

Settimane festive a Gmunden

Corsa toscana a Gmunden

08/06/2025
Gmunden

Chi ama fare sport in vacanza può partecipare alla corsa attraverso la pittoresca Gmunden. Si parte dalla piazza del municipio e si prosegue lungo l'Esplanade che costeggia il lago Traunsee.

Corsa toscana a Gmunden

Concerto all'aperto al Toscanapark

01/08/2025
Gmunden

La band austriaca Bilderbuch festeggia il suo ventesimo anniversario nell'ambito delle Salzkammergut Festwochen Gmunden con un concerto all'aperto nel Toscanapark.

Concerto all'aperto al Toscanapark

Alloggi speciali

Seehotel a Weyer

Seehotel „Das Traunsee”

JUFA Hotel Grünau nella valle Almtal

FAQ

Il castello sul lago Ort, situato su una piccola isola nel lago Traunsee, è uno degli edifici più antichi del Salzkammergut. Qui si svolgono eventi come concerti di musica classica e mostre. Nell'ambiente signorile del ristorante gli ospiti possono rifocillarsi e gustare bevande fresche al sole sulla terrazza. Il castello sul lago Ort è diventato famoso come location dell'omonima serie televisiva (“Schloss Orth”) dal 1996 al 2004.

Seeschloss Ort

La zona intorno al lago Traunsee colpisce per il suo imponente paesaggio montuoso e lacustre. Qui è possibile praticare numerose attività nella natura. Il lago stesso è ideale per fare il bagno, poiché le sue rive sono liberamente accessibili. Vela, windsurf, wakeboard, stand up paddle, immersioni e pesca sono particolarmente divertenti qui. Le montagne invitano a fare escursioni in mountain bike e trekking. In particolare, il suggestivo Traunstein, con i suoi 1.691 metri, è l'ideale per un'escursione impegnativa di un giorno, che regala una vista panoramica sulle cime circostanti.

Sulla sponda settentrionale del Traunsee si trova Gmunden, la città più famosa sul Traunsee, mentre sulla sponda meridionale si trova Ebensee. A ovest del lago si trovano Traunkirchen e Altmünster.

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