La regione intorno al Traunsee esercita un fascino magico. Qui ci si immerge nel Salzkammergut, si gode della sua bellezza e si vive la cultura attorno a Gmunden.

È l'immagine delle montagne che si riflettono nel Traunsee a lasciare il segno. Soprattutto l'imponente Traunstein che si erge direttamente sulle rive del lago. Situato sul margine settentrionale delle Alpi Calcaree Settentrionali, a 423 metri sul livello del mare, è il quarto lago più grande dell'Austria. Con i suoi 204 metri è anche il lago più profondo dell'Austria, il che conferisce alle sue acque un intenso colore blu-verde. È comprensibile perché la regione del Traunsee-Almtal nel Salzkammergut sia nota da tempo come meta di villeggiatura estiva, poiché qui è possibile rilassarsi e rigenerarsi meravigliosamente. E allo stesso tempo c'è così tanto da scoprire: velieri e piccole barche da pesca scivolano dolcemente sul Traunsee. Su una piccola isola nel lago troneggia il castello sul lago Ort, uno degli edifici più antichi del Salzkammergut.

Dal punto di vista culturale, questa vivace zona è sempre stata molto attiva: il famoso scrittore austriaco Thomas Bernhard amava questa zona e la citava spesso nelle sue opere. La città di Gmunden è famosa ben oltre i confini nazionali per la sua secolare tradizione nella lavorazione della ceramica. Ogni anno, in estate, si svolgono le Gmundner Festwochen, le settimane festive di Gmunden.