Steirisches Backhendl
- Carne
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"Steirisches Backhendl" è un piatto tradizionale della cucina austriaca, in particolare della regione della Stiria. Consiste in pezzi di pollo impanati e fritti, solitamente accompagnati da insalata di patate con una guarnizione di cetrioli sottaceto. Il pollo viene solitamente marinato prima di essere impanato nel pangrattato e poi fritto fino a diventare croccante e dorato. È un piatto popolare in tutta l'Austria e viene spesso servito nei ristoranti e nelle taverne tradizionali.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 2 Porzioni
Sciacquare, asciugare e tagliare il pollo: tagliare a metà i petti e le zampe
Se si desidera, togliere la pelle. Preriscaldare il forno a 220 °C.
Sbattere le uova. Condire i pezzi di pollo con sale e pepe di cayenna in abbondanza, passarli nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato.
Disporre i pezzi di pollo impanati su una teglia, condirli con l'olio e cuocerli in forno caldo per circa 30 minuti, girandoli una volta.
Tipp: Das Backhendl wird im Backofen gebacken und nicht in Fett ausgebacken, das macht es saftig und knusprig.
Disporre pollo fritto su carta assorbente da cucina e servirlo guarnito con spicchi di limone.
Tipp: Dazu schmeckt ein Kartoffel- oder Feldsalat mit steirischem Kürbiskernöl.