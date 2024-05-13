Steirisches Backhendl

Carne

Classici

main-course • Ricetta di: Johann Lafer

"Steirisches Backhendl" è un piatto tradizionale della cucina austriaca, in particolare della regione della Stiria. Consiste in pezzi di pollo impanati e fritti, solitamente accompagnati da insalata di patate con una guarnizione di cetrioli sottaceto. Il pollo viene solitamente marinato prima di essere impanato nel pangrattato e poi fritto fino a diventare croccante e dorato. È un piatto popolare in tutta l'Austria e viene spesso servito nei ristoranti e nelle taverne tradizionali.