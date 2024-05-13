Christmas cookies on cooling racks, vintage kitchen scale, candy canes and Christmas decorations on wooden table.
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Bad Ischler Törtchen ai frutti rossi e cocco

  • Vegetariani
  • Classici
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Il food creator Alessandro Zaccaro ci prepara una versione nuova dei dolcetti natalizi Bad Ischler Törtchen con frutti rossi e cocco.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 30 biscotti
Passaggio 1

Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Bad Ischl Törtchen, setacciate la farina sul piano da lavoro. Aggiungete lo zucchero, la cannella e la farina di mandorle e mescolate gli ingredienti. Aggiungete il burro tagliato a cubetti e amalgamate velocemente nel boccale di un frullatore con lame. Formate un panetto e mettete in frigorifero per 60 minuti.

Stendete poi l’impasto ad uno spessore di 0,5cm e ricavate con un tagliapasta dei dischi del diametro di 5cm. Disponete su una teglia foderata di carta forno e infornate a 180°C per 10 minuti circa.

Passaggio 2

Per la farcitura:

Mescolate la marmellata con un paio di cucchiai di cocco rapè e mettete da parte.

Passaggio 3

Per la crema al rum:

Mescolate il burro con lo zucchero a velo, sciogliete il cioccolato e unite il rum. Miscelate bene a bagnomaria finché il composto non sarà liscio ed omogeneo.

Passaggio 4

Assemblaggio:

Spalmate la marmellata di ribes su un biscotto, aggiungete anche la crema al rum e richiudete con un altro biscotto. Sciogliete altro cioccolato fondente e ricoprite i biscotti precedentemente accoppiati. Aggiungete in ultimo il cocco rapè.

Curiosità: i Bad Ischler Törtchen sono considerati un'autentica specialità dolciaria austriaca e vengono spesso proposti come biscotti natalizi. Sono stati creati negli anni Cinquanta da Richard Kurth, allora capo pasticcere della pasticceria Zauner di Bad Ischl. Ben presto questa deliziosa pasta è diventata famosa non solo a Bad Ischl, ma in tutta la regione del Salzkammergut e oltre, e da allora è non manca in quasi nessun libro di pasticceria austriaco. Kurth ricevette persino una medaglia d'oro per il suo "Ischler" all'Esposizione Universale di Bruxelles del 1958.

Ingredienti

Per l'impasto
Per la farcitura
Per la crema al rum
Per il topping

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