Bad Ischler Törtchen ai frutti rossi e cocco
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Il food creator Alessandro Zaccaro ci prepara una versione nuova dei dolcetti natalizi Bad Ischler Törtchen con frutti rossi e cocco.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 30 biscotti
Per preparare i classici dolci natalizi austriaci, i Bad Ischl Törtchen, setacciate la farina sul piano da lavoro. Aggiungete lo zucchero, la cannella e la farina di mandorle e mescolate gli ingredienti. Aggiungete il burro tagliato a cubetti e amalgamate velocemente nel boccale di un frullatore con lame. Formate un panetto e mettete in frigorifero per 60 minuti.
Stendete poi l’impasto ad uno spessore di 0,5cm e ricavate con un tagliapasta dei dischi del diametro di 5cm. Disponete su una teglia foderata di carta forno e infornate a 180°C per 10 minuti circa.
Per la farcitura:
Mescolate la marmellata con un paio di cucchiai di cocco rapè e mettete da parte.
Per la crema al rum:
Mescolate il burro con lo zucchero a velo, sciogliete il cioccolato e unite il rum. Miscelate bene a bagnomaria finché il composto non sarà liscio ed omogeneo.
Assemblaggio:
Spalmate la marmellata di ribes su un biscotto, aggiungete anche la crema al rum e richiudete con un altro biscotto. Sciogliete altro cioccolato fondente e ricoprite i biscotti precedentemente accoppiati. Aggiungete in ultimo il cocco rapè.
Curiosità: i Bad Ischler Törtchen sono considerati un'autentica specialità dolciaria austriaca e vengono spesso proposti come biscotti natalizi. Sono stati creati negli anni Cinquanta da Richard Kurth, allora capo pasticcere della pasticceria Zauner di Bad Ischl. Ben presto questa deliziosa pasta è diventata famosa non solo a Bad Ischl, ma in tutta la regione del Salzkammergut e oltre, e da allora è non manca in quasi nessun libro di pasticceria austriaco. Kurth ricevette persino una medaglia d'oro per il suo "Ischler" all'Esposizione Universale di Bruxelles del 1958.