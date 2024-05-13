Curiosità: i Bad Ischler Törtchen sono considerati un'autentica specialità dolciaria austriaca e vengono spesso proposti come biscotti natalizi. Sono stati creati negli anni Cinquanta da Richard Kurth, allora capo pasticcere della pasticceria Zauner di Bad Ischl. Ben presto questa deliziosa pasta è diventata famosa non solo a Bad Ischl, ma in tutta la regione del Salzkammergut e oltre, e da allora è non manca in quasi nessun libro di pasticceria austriaco. Kurth ricevette persino una medaglia d'oro per il suo "Ischler" all'Esposizione Universale di Bruxelles del 1958.