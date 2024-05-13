Bevanda allo zenzero e alla menta
- Bevande
La menta rinfrescante del giardino di casa incontra il potente duo aromatico di zenzero e gin.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 30 min.
- 2 Porzioni
Per lo sciroppo di zenzero veloce
Sbucciate lo zenzero e tagliatelo a fettine sottili. Lavate le foglie di menta.
Tagliate a metà il limone e spremetene il succo. Aggiungetelo in una pentola con l'acqua.
Aggiungete le fette di zenzero, le foglie di menta e lo zucchero. Mescolate bene e portate a ebollizione. Quindi abbassate la fiamma e lasciate sobbollire a fuoco medio per 20 minuti.
Togliete le foglie di menta. Versate lo sciroppo e le fette di zenzero in una bottiglia pulita e lasciate raffreddare. Conservate in frigorifero, ben chiuso.
Per lo spritzer allo zenzero e menta
Lavare il limone e tagliarlo a fettine sottili.
Mettete le fette di limone e i cubetti di ghiaccio nei bicchieri. Aggiungete lo sciroppo di zenzero e il gin.
Completare con acqua minerale. Guarnire con menta fresca.
Variante: per una versione analcolica, omettere il gin.