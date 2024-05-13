Hand garnishing cocktail glass with mint and lemon slice, syrup bottle and jigger beside on linen cloth.
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Bevanda allo zenzero e alla menta

  • Bevande

La menta rinfrescante del giardino di casa incontra il potente duo aromatico di zenzero e gin.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 30 min.
  • 2 Porzioni
Passaggio 1

Per lo sciroppo di zenzero veloce

Sbucciate lo zenzero e tagliatelo a fettine sottili. Lavate le foglie di menta.

Passaggio 2

Tagliate a metà il limone e spremetene il succo. Aggiungetelo in una pentola con l'acqua.

Passaggio 3

Aggiungete le fette di zenzero, le foglie di menta e lo zucchero. Mescolate bene e portate a ebollizione. Quindi abbassate la fiamma e lasciate sobbollire a fuoco medio per 20 minuti.

Passaggio 4

Togliete le foglie di menta. Versate lo sciroppo e le fette di zenzero in una bottiglia pulita e lasciate raffreddare. Conservate in frigorifero, ben chiuso.

Passaggio 5

Per lo spritzer allo zenzero e menta

Lavare il limone e tagliarlo a fettine sottili.

Passaggio 6

Mettete le fette di limone e i cubetti di ghiaccio nei bicchieri. Aggiungete lo sciroppo di zenzero e il gin.

Passaggio 7

Completare con acqua minerale. Guarnire con menta fresca.

Variante: per una versione analcolica, omettere il gin.

Ingredienti

Per lo sciroppo di zenzero veloce
Per lo spritzer allo zenzero e menta

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