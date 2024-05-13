Passaggio 4

Sciogliere il burro per l'immersione. Dividere l'impasto in 30-35 pezzetti. Schiacciare i pezzi di pasta o stendere la pasta a uno spessore di 7-8 mm su un piano di lavoro infarinato e ritagliare cerchi di 4 cm di diametro. Riempire con il ripieno desiderato (circa ½ cucchiaino per ciascuno) (preferibilmente con un sacchetto da pasticcere). Tirare i bordi della pasta sopra il ripieno e sigillare bene con le dita. Immergere brevemente i Buchteln nel burro fuso e disporli in una teglia con la chiusura rivolta verso il basso. Ripetere l'operazione con un buchtel alla volta, disponendoli vicini nella teglia, ma non troppo. Coprite con un telo da cucina e lasciate lievitare nuovamente a temperatura ambiente per circa 10 minuti.