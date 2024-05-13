Buchteln con crema alla vaniglia
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- Dessert
Nelle tradizionali “roccaforti del Buchtel”, da Salisburgo a Vienna, c'è sempre un acceso dibattito attorno a questo dolce.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 30 Porzioni
Togliere tutti gli ingredienti dal frigorifero 1 ora prima di preparare l'impasto.
Per l'impasto
Sciogliere il burro. Scaldare il latte fino a renderlo tiepido. Mescolare l'uovo, il tuorlo, il sale, lo zucchero semolato, la scorza di limone, il lievito e il latte tiepido e sbatterli nel burro fuso. Impastare con la farina per circa 5 minuti per formare un impasto liscio, morbido, elastico ma non appiccicoso, finché non si stacca dai lati (preferibilmente utilizzando un robot da cucina o un gancio per impasto).
Coprire con un telo da cucina e lasciare lievitare a temperatura ambiente per 30 minuti-1 ora, fino a quando il volume non sarà circa raddoppiato. Impastare ancora una volta e lasciare lievitare per altri 10 minuti.
Sciogliere il burro per l'immersione. Dividere l'impasto in 30-35 pezzetti. Schiacciare i pezzi di pasta o stendere la pasta a uno spessore di 7-8 mm su un piano di lavoro infarinato e ritagliare cerchi di 4 cm di diametro. Riempire con il ripieno desiderato (circa ½ cucchiaino per ciascuno) (preferibilmente con un sacchetto da pasticcere). Tirare i bordi della pasta sopra il ripieno e sigillare bene con le dita. Immergere brevemente i Buchteln nel burro fuso e disporli in una teglia con la chiusura rivolta verso il basso. Ripetere l'operazione con un buchtel alla volta, disponendoli vicini nella teglia, ma non troppo. Coprite con un telo da cucina e lasciate lievitare nuovamente a temperatura ambiente per circa 10 minuti.
Suggerimento: se i Buchteln sono preparati per i bambini, omettere il rum dal ripieno e dalla salsa.
Cuocere i Buchteln in forno preriscaldato a 160 °C ventilato per 30 minuti, fino a quando non diventano marrone chiaro. Lasciare raffreddare tiepidi nella teglia per mantenerli belli umidi. Sformare, tagliare a pezzi e cospargere di zucchero a velo.
Per la crema di vaniglia
Massaggiare il baccello di vaniglia fino a renderlo morbido, tagliarlo a metà nel senso della lunghezza e raschiare i semi. Portare a ebollizione in un tegame il latte, la panna, lo zucchero e il baccello di vaniglia. Mescolare i tuorli d'uovo con una frusta finché il composto non inizia ad addensarsi. Rimuovere il baccello di vaniglia e mescolare con il rum. Servire la salsa alla vaniglia tiepida o fredda con il Buchteln.
Ingredienti
Lo sapevi che …?
I piccoli Buchteln non farciti sono chiamati Dukaten Buchteln. Mentre la crema alla vaniglia è deliziosa con il ripieno di marmellata di albicocche o di prugne, ma non è un must, lo è invece sul piatto (preriscaldato) dei Dukaten Buchteln. Si dice che alcune persone preparino i Dukaten Buchteln solo per poter mangiare la crema alla vaniglia fatta in casa a cucchiaiate.