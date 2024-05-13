Three spherical dumplings filled with Sig—a chocolate from the Bregenzerwald region—and coated in brown breadcrumbs, arranged on a plate with crumble topping, photographed from above.
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Canederli con Sig

  • Dolci
  • Vegetariani
  • Dessert
Ricetta di: Rote Wand Hotel, Lech am Arlberg dal libro di cucina Originals Only

Scopri lo Chef's Table nello Schualhus di fronte al Gourmet Hotel Rote Wand a Lech am Arlberg. Nel menu si trovano anche piatti tradizionali – canederli o fritture.

Preparazione

  • Tempo di preparazione: 60 min.
  • 4 Porzioni
Passaggio 1

Separare le uova. Con topfen, burro, tuorlo, zucchero a velo, sale, vaniglia e scorza di limone grattugiata, preparare un composto liscio nella planetaria. Incorporare il pangrattato e la farina. Montare a neve ferma l'albume e incorporarlo delicatamente.

Mettere in frigorifero il composto per un giorno.

Passaggio 2

Con un porzionatore per gelato, ricavare palline di uguale dimensione. Spolverare le mani con un po' di farina tipo 0, schiacciare le palline di impasto e mettere al centro una pallina porzionata di Sig (circa 1 cm di diametro). Richiudere l'impasto e riformare delle palline.

Passaggio 3

Portare a ebollizione l'acqua in una pentola, immergere i canederli e lasciar cuocere a temperatura ridotta finché non salgono a galla. Toglierli con una schiumarola, passarli nel pangrattato tostato e zuccherato, condirli con burro fuso e servire.

Nel Bregenzerwald, in Vorarlberg, il Sig – chiamato anche „Gsig" o „cioccolato del Bregenzerwald" – è una specialità tradizionale caramellata ottenuta dal siero di latte fatto bollire.

Ingredienti

Per i canederli
Per impiattare

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