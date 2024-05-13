Canederli con Sig
- Dolci
- Vegetariani
- Dessert
Scopri lo Chef's Table nello Schualhus di fronte al Gourmet Hotel Rote Wand a Lech am Arlberg. Nel menu si trovano anche piatti tradizionali – canederli o fritture.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 60 min.
- 4 Porzioni
Separare le uova. Con topfen, burro, tuorlo, zucchero a velo, sale, vaniglia e scorza di limone grattugiata, preparare un composto liscio nella planetaria. Incorporare il pangrattato e la farina. Montare a neve ferma l'albume e incorporarlo delicatamente.
Mettere in frigorifero il composto per un giorno.
Con un porzionatore per gelato, ricavare palline di uguale dimensione. Spolverare le mani con un po' di farina tipo 0, schiacciare le palline di impasto e mettere al centro una pallina porzionata di Sig (circa 1 cm di diametro). Richiudere l'impasto e riformare delle palline.
Portare a ebollizione l'acqua in una pentola, immergere i canederli e lasciar cuocere a temperatura ridotta finché non salgono a galla. Toglierli con una schiumarola, passarli nel pangrattato tostato e zuccherato, condirli con burro fuso e servire.
Nel Bregenzerwald, in Vorarlberg, il Sig – chiamato anche „Gsig" o „cioccolato del Bregenzerwald" – è una specialità tradizionale caramellata ottenuta dal siero di latte fatto bollire.